TuS Viktoria Großenenglis vor wichtigem Spiel in Gläserzell

Großenenglis. Mit einem Sieg beim punktgleichen SV Gläserzell könnte der TuS Viktoria Großenenglis die Abstiegszone der Frauenfußball-Hessenliga verlassen (Sa. 17 Uhr).

Das ist eine große Chance. Das wäre der dritte Sieg in Serie. „Dann wäre erst einmal durchatmen angesagt. Wenn wir jedoch verlieren, sind wir weiter mittendrin im Tabellenkeller“, weiß TuS-Trainer Daniel Döring. Der das Gastspiel bei den Osthessinnen optimistisch angeht.

Denn seine Schützlinge präsentierten sich zuletzt von ihrer besten Seite: Defensiv wenig zugelassen, vorne effektiv im Abschluss. Dabei bestach nicht nur Angreiferin Jana Schwaab mit ihrer Kaltschnäuzigkeit. Auch Anna-Lena Wagner scheint sich mit zwei Treffern aus ihrem Leistungstief geschossen zu haben. Hinzu glänzte der Wirbelwind auf der rechten Seite als Vorlagengeberin.

Raue wird lange fehlen

Demnach ist es denkbar, dass die Startelf aus dem Wiesbaden-Spiel – also mit Wagner auf ihrem gewohnten Stammplatz, den sie zwischenzeitlich verloren hatte – bestehen bleibt. Laura Festor würde dann für Luise Hertel (privat verhindert) ins Mittelfeldzentrum rücken. Für das Allrounderin Nadine Raue aufgrund eines Kreuzbandanrisses eine lange Zeit nicht in Frage kommen wird. Den frei gewordenen Kaderplatz nimmt Reserve-Akteurin Jannina Kling ein.

Doch trotz der kleinen Serie – zwei Ligasiege am Stück gab es nur am ersten und zweiten Spieltag – warnt Döring vor dem Schlendrian: „Wir sind zwar in einer körperlichen Top-Verfassung. Aber es wird keinesfalls ein Selbstläufer.“ Und das obwohl die Gastgeberinnen erst einen Rückrundensieg zustande gebracht haben. Den stellte kurz Michelle Beck gegen Bornheim (1:0) sicher. Auch im Hinspiel hatte die drittbeste Ligatorschützin ihrem Team in der Schlussphase einen Punkt gerettet. Dass dies nicht erneut passiert, ist vornehmlich die Aufgabe von Verteidigerin Julia Stemmler und Torhüterin Lisa Maria Kaiser.