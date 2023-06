Und sie spielen doch: Saison für Großenenglis schien vorbei - doch Wiesbaden kommt

Was ist da denn los?

+ © Pressebilder Hahn Leticia Pfaff © Pressebilder Hahn

Sieben von neun Heimspielen haben die Fußballerinnen des TuS Viktoria Großenenglis sportlich für sich entschieden. Und somit auf dem heimischen Sportplatz den Grundstein für den Klassenerhalt gelegt. Sieg Nummer acht gegen Wetzlar II war kampflos – und auch für Samstag schienen drei Punkte fix zu sein, weil Gegner MFFC Wiesbaden als Tabellendritter mangels Personal nicht antreten wollte.

Großenenglis – Doch am Donnerstagmittag kam die Kehrtwende, so dass es am Samstag (17 Uhr) doch zum Heimspiel gegen Wiesbaden kommen wird. „Ein Glück, so können wir auf sportliche Weise unsere Heimbilanz krönen und für einen ordentlichen Abschied sorgen“, erklärt der scheidende Trainer Dirk Langhans. Die Spielzeit würde er mit der Viktoria im Erfolgsfall unter den besten fünf Teams beenden. Einhergehend damit, dass Wiesbaden doch noch elf Spielerinnen gefunden hat, können nun auch die Verabschiedungen wie geplant von Abteilungsleiterin Ramona Unzicker laufen.

Drei Abgänge, drei Rückkehrerinnen

Denn nicht nur Trainer Langhans wird gehen, sondern auch drei Spielerinnen. Künftig planen muss die Viktoria ohne Leticia Pfaff (TSV Jahn Calden), Marie Tielmann und Alina Weiß (beide KSV Hessen Kassel). Alle drei wird Langhans auch nochmals einsetzen. Zudem kehrt Kapitänin Carina Jäger in die Startelf zurück.

Für Ersatz für die kommende Spielzeit ist bereits gesorgt. Zurückkehren werden Angreiferin Lena Eckhardt (zurück aus den USA) sowie die Verteidigerinnen Luna Schömann (FSV Gütersloh, B-Jugend-Bundesliga) und Luisa Winter, die lange verletzt fehlte. Auch die Trainerfrage ist mit Roland Schäfer längst geklärt. (von Fabian Seck)