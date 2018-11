1. FC Schwalmstadt beim 0:3 auf verlorenem Posten

Ziegenhain. Das konnte nicht gut gehen. Und ging auch nicht gut. Mit 0:3 (0:1) unterlagen die Fußballer des 1. FC Schwalmstadt gegen die SG Barockstadt II.

„Das war das Duell aufgestockter Gruppenliga-Kader gegen eine halbe Hessenliga-Mannschaft“, fasste FCS-Coach Atilla Güven die ungleichen Kräfteverhältnisse zusammen. Denn die Gastgeber mussten zusätzlich auf Peter Liebermann, Vedran Jerkovic, Alexander Dietz und Maximilian Schuch verzichten. In der Startelf tummelten sich somit gleich neun Akteure, von den keiner auf 50 Einsätze für die Erste kommt, fünf davon auf maximal ein Dutzend.

Dem stellten die Gäste etwa Torhüter Benedikt Kaiser, der jahrelang in der Hessenliga die Nummer eins des TSV Lehnerz war, Torjäger Florian Münkel, dem in der Hessenliga für den SV Steinbach 29 Treffer in zwei Jahren gelangen, und Benjamin Trümner entgegen. Den 23-jährigen Neukirchener, der nach vier Saisons in dritter und vierter Liga beim FSV Mainz 05 II und TSG Hoffenheim II überqualifiziert für die Verbandsliga ist.

Nahe der Heimat ließ der ehemalige Junioren-Nationalspieler seine Klasse aufblitzen. Allerdings erst ab der 27. Minute, nachdem ihn Trainer Marco Lohsse vom linken Flügel ins Zentrum gezogen hatte. „Das war der entscheidende Schachzug“, gab FCS-Abwehrchef Fabian Seck anerkennend zu. Mit klugen Pässen auf die Außen, zu Stürmer Münkel und sehenswerten Tempodribblings trumpfte Trümner auf. Das war notwendig, denn die Rumpfelf des FCS machte die Räume im 4:4:2-System lange gut zu. „Ich dachte schon, wir spielen ewig und nichts passiert“, gab Lohsse, dessen Team stets überlegen, aber zunächst nicht zwingend war, zu.

Pech für Brian Mitchell

Den ersten guten Abschluss hatte sogar Schwalmstadt, als Brian Mitchell mit einem Drehschuss den Pfosten traf (4.). Die SG brauchte etwas Glück, um ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen. Beinahe wäre es wie im Hinspiel gelaufen, als Jan Henrik Wolf zwei Elfmeter zum 2:0 verwandelte. Auch an alter Wirkungsstätte hatte der Linksfuß die Chance aus elf Metern, scheiterte aber am starken Rückhalt Joel Ritter (34.).

Eiskalt war zwei Minuten später Münkel. Der Torjäger drückte eine Hereingabe von Lukas Friedrich, die Christoph Sternstein entscheidend abfälschte, zum 1:0 über die Linie. Sehenswert ließ Friedrich das 2:0 nach einer Maßflanke Sternsteins folgen (56.). Leon Lindenthal hätte es wenig später nochmals spannend machen können. Nach einem tollen Zuspiel von Julian Ide war der schnelle Stürmer auf und davon, ehe ihm frei vor Torwart Kaiser ebenso die Nerven versagten (60.) wie Nebenmann Mitchell, der das leere Tor aus fünf Metern verfehlte (85.). Erfolgreich war allein noch Münkel per Abstauber (74.).