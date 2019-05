1. FC Schwalmstadt verliert planlos gegen CSC  03 Kassel

Zweikampf verloren: Kassels Karim Kouay (links) ist hier eher am Ball a ls Schwalmstadts Serkan Atas.

Noch eine Viertelstunde nach der schmerzhaften 0:2 (0:0)-Niederlage gegen CSC 03 Kassel standen die Fußballer des 1. FC Schwalmstadt im Kreis zusammen. Versuchten zu erklären, warum sie die fünfte Niederlage in Serie und den Absturz auf einen Abstiegsplatz in der Verbandsliga nicht verhindern konnten.

„Das war in der zweiten Halbzeit planlos. Wir haben den Gegner förmlich eingeladen, gegen uns zu treffen“, fasste FCS-Coach Atilla Güven zusammen. Nur einer wehrte sich lange ernsthaft dagegen: Torwart Joel Ritter, der mit 19 Jahren jüngste. Eine Parade gegen den enteilten Jarek Matys (28.), ein starker Reflex nach einer guten Kombination über Christian Käthner, Christoph Reuter beim Abschluss von Karim Kouay (53.) und die blitzschnelle Reaktion beim Freistoß aus zentraler Position von David Simoneit (62.) waren die größten Taten Ritters. „Beide Torhüter waren herausragend“, zollte CSC-Coach Lothar Alexi dem Eigengewächs Respekt und lobte somit auch seinen Rückhalt Lukas Rudolph.

Allerdings machten es die Schwalmstädter dem Schlussmann auch nicht sonderlich schwer. Nach einem guten Vorstoß von Ricardo Seck wollte Leon Lindenthal Sturmpartner Brian Mitchell in Szene setzen. Doch der wählte einen schlechten Laufweg – wie so oft in letzter Zeit, denn die Angreifer sind zu ausrechenbar, weil sie keine Kreuzbewegungen machen und meistens nur lauern anstatt sich (für ein Anspiel) anzubieten.

Dennoch kamen beide zusammen zu drei Abschlüssen. Einen sehenswerten Pass aus der eigenen Hälfte nahm Lindenthal geschickt auf, scheiterte aber freistehend an Rudolph (20.). Nach Vorlage Mitchells schoss Lindenthal den Torwart an (22.), ehe Mitchell die beste Gelegenheit liegen ließ, weil er nach Zuspiel von Ricardo Seck nur den Torhüter traf. „Wir müssen bei diesen Chancen einfach mindestens einmal treffen“, kritisierte Güven.

Kapitän Herpe nur auf der Bank

Schwalmstadts Trainer hatte durchaus überraschend Kapitän Patrick Herpe auf die Bank gesetzt. Aus seiner Sicht keine Entscheidung gegen die Nummer zehn, sondern für Paul Hohmann im zentralen offensiven Bereich. Nach seiner Hereinnahme für den entkräfteten Peter Liebermann fügte sich Herpe nahtlos ein. Das hieß: Auch dem Routinier unterliefen schlimme Fehlpässe.

„Wir sind immer besser in die Zweikämpfe gekommen und haben dann klug in den Rücken der Abwehr gespielt“, lobte Alexi die Steigerung der Gäste. Folgerichtig gelang dem schnelle Maximilian Werner die Führung nach kluger Vorarbeit von Christian Käthner (75.). Noch weniger Gegenwehr leistete die FCS-Hintermannschaft beim 2:0, das Simoneit auf Zuspiel Werners gelang (84.).