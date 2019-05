1. FC Schwalmstadt mit Liebermann und gegen den Trend

Der Wind dreht sich für die Fußballer des 1. FC Schwalmstadt: Drei unnötige Niederlagen mit 0:7-Toren in Serie sowie das glückliche 10:9 im Pokal-Halbfinale mit fünf Gegentreffern in 90 Minuten gegen den TSV Wabern bringen Trainer Atilla Güven vor der Verbandsliga-Partie beim SV Adler Weidenhausen (Sa. 15.30 Uhr) auf die Palme.

„Ich will nicht alles schlecht reden, aber mir ist das derzeit zu lasch. Wir müssen in Weidenhausen eine andere Mentalität zeigen und punkten, sonst haben wir die Situation im Abstiegskampf vielleicht nicht mehr selbst in der Hand“, betont Güven. Heil froh darüber, dass der TuSpo Grebenstein im Nachholspiel gegen den OSC Vellmar mit 1:4 verlor und wohlwissend, dass Eintracht Baunatal mit einem Sieg im Kellerduell beim FC Britannia Eichenzell in der Tabelle an seinem Team vorbeiziehen könnte.

Personell sieht es ähnlich schlecht wie beim 0:4 gegen den SV Steinbach aus. Vedran Jerkovic (Sperre), Serkan Atas (privat verhindert) und sehr wahrscheinlich Matija Poredski (Achillessehnenverletzung) fehlen. Dafür kehren Maximilian Schuch, den keine Kniebeschwerden mehr plagen, und Ricardo Seck, der Vater geworden ist, zurück. Sicher in die Startelf rückt erstmals in diesem Jahr Peter Liebermann: „Peter zeigt die Einstellung, die wir jetzt brauchen.“ Allerdings seien keine Wunderdinge von dem 27-Jährigen zu erwarten, weil der Mittelfeldmotor seit dem 1. Dezember (3:3 in Willingen) nicht mehr durchspielte.

Beim 3:1 im Hinspiel war Liebermann als Kapitän vorweg marschiert. Damals brachte ein 4:4:2-System den Erfolg. Atilla Güven erwartet nun ein ganz anderes Spiel, weil der Platz in Weidenhausen deutlich kleiner ist und mehr Zweikämpfe zu erwarten sind. Zudem treiben die Gastgeber nicht nur Revanchegelüste an.

Die Adler wollen nämlich eine Reaktion auf die 0:3-Niederlage zuletzt im Derby gegen die SV 07 Eschwege zeigen. Bis dahin war Weidenhausen 2019 ungeschlagen und hatte 15 von möglichen 21 Punkten geholt. Seinen Ruf als für die Verbandsliga überqualifiziert wird einmal mehr Sören Gonnermann gerecht. Der 30-Jährige liegt mit 27 Treffern weit vorn im Rennen um die Torjägerkanone und hat seit 2011 in 231 Partien 213 Mal getroffen.

Daneben gilt es auf Jan Gerbig zu achten, dem in 13 Einsätzen acht Tore gelungen sind. Das ist eine Effektivität, die dem FCS bei den jüngsten drei Niederlagen abging – und ihn vier Spieltage vor Schluss in eine schwierige Lage gebracht hat.