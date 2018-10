Alexander Fey trifft zwei Mal bei Schwalmstadts 3:1-Sieg gegen Vellmar

Ziegenhain. Hinten kompakt und vorne gefährlich: So präsentierte sich Fußball-Verbandsligist 1. FC Schwalmstadt beim überraschenden 3:1-Erfolg gegen Vellmar.

Der 1. FC Schwalmstadt hat‘s raus. Zumindest zu Hause. Gegen Gegner, die den Ruf genießen, spielerisch zu den besseren Mannschaften in der Fußball-Verbandsliga zu zählen. Wie der OSC Vellmar. Der sich (wie zuvor Weidenhausen) für seinen Ballbesitz nichts kaufen konnte, Und am Fünftenweg mit 1:3 (1:2) unterlag. „Wir haben fast nichts zugelassen“, frohlockte FCS-Traner Güven. Was vornehmlich damit zu tun hatte, dass seine Mannen dessen Taktik „zu 100 Prozent“ (Güven) umsetzten. Und ihr der Gast auf den Leim ging. „Wir haben es nicht geschafft, raumgreifend Fußball zu spielen und in die gefährlichen Räume zu kommen“, gestand Vellmars Coach Jörg Müller.

Das lag daran, dass die Schwälmer mit ihren beiden klug verschiebenden Viererketten das Spielfeld „verkleinerten“ und dem Gast somit keinen Raum zur Entfaltung ließen. Selbst aber bei gewonnenen Zweikämpfen stets darauf erpicht waren, mit langen Bällen ihre agilen Sturmspitzen Lindenthal und Mitchell auf die Reise zu schicken. Kein Wunder also, dass die beiden an drei der vier Großchancen vor der Pause beteiligt waren. Brian Mitchell scheiterte zweimal freistehend (3., 27.), Leon Lindenthal bereitete das 1:0 vor (24.), als er nach einem Konter Alexander Fey bediente, der mit seinem schwächeren Fuß, dem linken, vollendete.

Das zweite Saisontor des 21-Jährigen, das ihm offensichtlich das notwendige Selbstvertrauen fürs dritte bescherte. Da zog er aus 18 Metern einfach mal (mit seinem stärkeren Fuß) ab, womit insbesondere OSC-Schlussmann Annemüller nicht gerechnet hatte. „Da hatte er wohl schon abgeschaltet“, mutmaßte der Torschütze zum 2:1 (44.), nachdem kurz zuvor Maximilian Igel ausgeglichen hatte (33.) als Nutznießer von Glogic‘ famoser Vorarbeit.

Güvens Taktik macht`s möglich

Umso wichtiger für Atilla Güven die prompte Reaktion seiner Mannschaft („Dieser Treffer hat uns richtig gut getan“), der ihr Rückenwind für die zweite Hälfte gab. Die Vellmar stürmisch begann, um dann erneut an die Kette gelegt zu werden. Ausnahme: Enes Glogic, der sich einige Male bis zur Grundlinie durchdribbeln konnte. Seine Nebenleute dagegen scheiterten an der schnell wieder hergestellten Kompaktheit der Schwalmstädter. „Das hat gepasst“, freute sich der überragende Peter Liebermann, der sowohl als Abräumer vor der Abwehr wie auch als Spielmacher glänzte.

Der Schlussoffensive des Hessenliga-Absteigers erwehrten sich die Gastgeber mit dem 3:1 (88.) durch Leon Lindenthal, aufgelegt von seinem Sturmkollegen. Damit hatten beide ihre Schuldigkeit getan und genossen den verdienten Applaus bei ihrer Auswechslung. Auch das passte, während der nach 74 Minuten nötige Torwartwechsel - Alessandro Seck hatte sich den Oberschenkel gezerrt - fast schon unterging. Denn Ersatzmann Joel Ritter hatte danach nur einen einzigen Ball - bei einem Glogic-Schuss in der Nachspielzeit - zu halten. Güvens Taktik machte es möglich.