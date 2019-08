Andere Vorzeichen für FC Körle bei der SG Ehrenberg

Zweieinhalb Monate ist es her, dass sich der FC Körle und die SG Ehrenberg erstmals überhaupt gegenüberstanden. 750 Zuschauer sahen damals ein 1:0 für die Osthessen in der Aufstiegsrunde.

Jetzt kommt es in Ehrenberg zum Wiedersehen in der Fußball-Verbandsliga (So. 15 Uhr). Damals schien die Niederlage Körles Hoffnungen auf den erstmaligen Sprung in die Verbandsliga begraben zu haben. Doch weil die SV 07 Eschwege zurückzog, bietet sich nun die schnelle Chance zur Revanche. „Wir wissen, dass Ehrenberg über das Kämpferische ins Spiel kommt und Stärken bei ruhenden Bällen hat“, sagt FC-Coach Teame Andezion.

Unnötige Foulspiele gilt es folglich zu vermeiden. Denn mit Rechtsfuß Mark Jaksch, der in Körle das Goldene Tor erzielte und stets Standards auf den Kasten bringt, sowie Linksfuß Felix Beck, der mit Schnitt die Bälle eher weg vom Gehäuse zieht, verfügt die SGE über zwei Meister ihres Fachs. Ein Vorteil der Hausherren ist, dass sie eingespielt sind. Denn der Aufstiegskader darf sich ohne nennenswerte Zu- oder Abgänge beweisen. Vor dem jungen Torwart Simon Voll und Abwehrchef Leon Bau fehlt nun aber Spielertrainer Robert Schorstein wegen Kniebeschwerden.

SGE siegte zweimal in Serie

Umso bemerkenswerter, dass Ehrenberg gegen die SG Bad Soden und bei der SG Barockstadt II zuletzt zwei 2:1-Siege in Serie gelangen. Das sind fünf Zähler mehr auf dem Konto als Körle aufweist. Allerdings: Das jüngste 0:0 gegen den turmhohen Favoriten SSV Sand macht dem Andezion-Team viel Mut. Zudem hat der FCK bislang ausschließlich schwere Brocken vor der Brust gehabt, die allesamt unter den Top Fünf der Tabelle rangieren.

„Das Spiel in Ehrenberg hat andere Voraussetzungen, weil wir uns da mehr ausrechnen dürfen“, weiß der Aufstiegstrainer, der noch einige Fragezeichen zu lösen hat. Der überragende Rückhalt Mario Umbach (Achillessehnenbeschwerden) droht ebenso auszufallen wie Fitim Islami, der gegen Sand umgeknickt war. Zudem weilt Routinier Mike Riemann im Urlaub.

Optionen für die Offensive sind Dennis Alberding, der langsam in Schwung kommt, Kadir Eren, der wieder im Training ist, und für die Defensive auch der nachverpflichtete Christian Hesse, der in der Saison 2017/18 beim TSV Mengsberg Liga-Tauglichkeit bewies.