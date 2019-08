Bangen um Bijan vor Aufsteigerduell beim Melsunger FV

Das wird ein heißer Tanz: Das Aufsteigerduell zwischen dem Melsunger FV und der SG Hombressen/Udenhausen, die sich am Sonntag (15 Uhr) nach Niederlagen zum Auftakt messen. Im Fokus dabei steht die Rückkehr von Peter Wefringhaus als MFV-Trainer.

„Wir können aus Jungs nicht in einer Woche gestandene Männer machen. Aber wir können beweisen, dass wir lernfähig sind“, sagt Wefringhaus mit Blick auf das empfindliche 1:6 nach 1:0-Führung gegen die TSG Sandershausen. Dabei zahlten die Bartenwetzer ordentlich Lehrgeld und waren besonders in vielen Zweikämpfen unterlegen.

Im Vergleich dazu wird es Wechsel in der Startelf geben. Jedoch wartet Wefringhaus das heutige Abschlusstraining ab, nachdem er den Aufsteiger erst am Dienstag übernommen hat. Fest steht indes: Hendrik Schmidt kehrt in die Anfangsformation zurück. Der Dauerbrenner hatte als Interimslösung ausgeholfen und ist jetzt als Sechser fest eingeplant. Alternativ bietet sich hier Kevin Koch (zurück aus dem Urlaub) an.

Fraglich sind die Einsätze von Abwehrchef Wojciech Bijan (Bauchmuskelzerrung) und Stürmer Tobias Frommann, der zuletzt nur Lauftraining absolvieren konnte. Auch Alexander Raabe ist weiterhin angeschlagen. Zudem fehlt Neuzugang Niklas Müller (Urlaub). Spannend bleibt die Frage, wer das Tor hütet. Zum Auftakt bekam Routinier Sascha Beetz den Vorzug vor Jungspund Luca Graf. „Wir brauchen beide und ich sehe beide auf einem ähnlich guten Level. Eine feste Nummer eins wird es erstmal nicht geben“, betont Wefringhaus unabhängig davon, wem er gegen die SG das Vertrauen schenkt.

Die Gäste spielen ihre erste Runde überhaupt in der Verbandsliga und sicherten sich in der Gruppenliga Kassel 2 souverän mit 65 Punkten und 89:37 Toren die Meisterschaft vor dem SV Türkgücü Kassel (59/67:46). Bis auf Torwart Alexander Seeger, Tobias Mirwald (beide 34), Adrian Schäfer (31), Nico Siebert (28) und Dominik Lohne (29) stehen ausschließlich U 23-Spieler im Kader der Mannschaft von Trainer Marco Siemers.

Lohne ist als Torjäger mit Hessenliga-Erfahrung (bis 2015 Leistungsträger beim OSC Vellmar) gefürchtet. In 111 Einsätzen in Kreis- und Gruppenliga gelangen dem spielenden Co-Trainer 111 Treffer. Im Vergleich zum 1:3 in Willingen sind bei der SG Verteidiger Schäfer und Theo Scharf angeschlagen. Abwehrrecke Mirwald steht nach abgelaufener Sperre im zarten Alter von 34 vor seinem ersten Einsatz in der Verbandsliga.