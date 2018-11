Defensive Stabilität ist Trumpf beim 1. FC Schwalmstadt

Auswärtsspiel in Kaufungen

Wieder zurück: FCS-Spielmacher Vedran Jerkovic (l.), hier verfolgt vom Felsberger Seyhmus Elgaz, der aus Sicherheitsgründen erstmal in die Viererkette rückt.

Schwalmstadt. Der zweite Sieg in Folge muss her für den 1. FC Schwalmstadt in der Fußball-Verbandsliga. „Nur so könnte unser Erfolg gegen Vellmar zum Befreiungsschlag werden“, sagt Spielmacher Peter Liebermann vor der Partie beim SV Kaufungen (So. 14.30 Uhr, Lossetalstadion).