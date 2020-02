Eugen Wagner glaubt noch an Körler Chance - Peter Wefringhaus will kein Märchenonkel sein

Luftkampf im Derby: In dieser Szene streiten sich (v.l.) Daniel Gerlach (FCK), Marvin Urban (MFV) und Hendrik Schmidt (MFV) um den Ball. Körle feierte bei den Bartenwetzern einen 3:1-Erfolg. Das Rückspiel findet am 22. Mai in Körle statt.

© Pressebilder Hahn