FC Körle 69 feiert Premiere bei Absteiger Hünfelder SV

Verbandsliga

+ © Pressebilder Hahn Einsatz offen: Mario Umbach droht für Körle in Hünfeld aus beruflichen Gründen auszufallen. © Pressebilder Hahn

Sonntag ist ein historischer in der Vereinsgeschichte des FC Körle 69: Nach dem unverhofften Aufstieg steht die Premiere in der Fußball-Verbandsliga an. Und die führt das Team von Trainer Teame Andezion zum Hessenliga-Absteiger Hünfelder SV (So. 15 Uhr).