1. FC Schwalmstadt verschläft in Johannesberg erste Halbzeit

Fulda. Die Leistungssteigerung kam zu spät: Die Verbandsliga-Fußballer des 1. FC Schwalmstadt haben mit 1:3 (0:3) bei der SG Johannesberg in Fulda verloren.

„Die Niederlage ist verdient, weil wir beim 2:0 und 3:0 schlecht verteidigt und die erste Halbzeit schlichtweg verschlafen haben. Johannesberg hat die zweiten Bälle erobert und war einfach effektiver“, gab FCS-Abwehrchef Fabian Seck fair zu. Nach einer Partie, in der seine Mannschaft auf sich allein gestellt war.

Denn Trainer Atilla Güven (fiebrige Erkältung), Co-Trainer Kujtim Iberhysaj (dienstlich verhindert) und Reserve-Coach Christof Baum (private Gründe) waren allesamt verhindert. Somit betreuten der Sportliche Leiter Martin Hölzer und Spieler André Petersohn aus dem Gruppenliga-Kader den FCS in Johannesberg.

Ärger um das 1:0

Eingestellt nach den Vorgaben Güvens, dessen Defensiv-Taktik sich nach einer Viertelstunde bitter erledigt hatte. Der überragende Niklas Zeller trat bei einem Freistoß in den Boden, deswegen landete der Ball bei einem Mitspieler in abseitsverdächtiger Position. Cino Schwab traf eiskalt zum 1:0, das aus Sicht der Gäste nicht hätte zählen dürfen, weil ein weiterer Johannesberger in Abseitsstellung FCS-Rückhalt Joel Ritter die Sicht verdeckte (15.). „Der Schiedsrichter hat uns später gesagt, dass er einen Fehler gemacht hat, weil er nicht mit seinem Assistenten geredet hat, obwohl der die Abseitsstellung erkannte und er selbst sah, dass der Spieler in der Flugbahn stand“, haderte Seck.

Noch mehr ärgerte er sich aber darüber, wie leicht er und seine Kollegen der SG die Treffer zum 2:0 durch Ferhat Yildiz (26.) und zum 3:0 durch Benjamin Mwanza (39.) ermöglichten. Immerhin: Schwalmstadt raffte sich noch einmal auf und entschied den zweiten Durchgang für sich. Der Lohn war der Ehrentreffer durch Vedran Jerkovic, der einen zweifelhaften Strafstoß verwandelte. Leon Lindenthal war zu Fall gebracht worden.

Der schnelle Stürmer hatte zuvor eine Riesenchance verstreichen lassen (21.) und ebenso wie Jan Niklas Brandner beim Stand von 1:0 in Torwart Mitja Hofacker seinen Meister gefunden. Trotz Harakiri-Fußball in der Schlussphase gab nur Seck per Seitfallzieher noch einen gefährlichen Schuss ab (71.).

Schwalmstadt:Ritter - Dietz, F. Seck, Schuch, Petersohn (72. Trümner) - Fey (80. Schwalm), Liebermann, Jerkovic, Brandner - Mitchell, Lindenthal.

SR: Rübe (Vellmar).Z: 150.

Tore:1:0 Schwab (15.), 2:0 Yildiz (26.), 3:0 Mwanza (39.), 3:1 Jerkovic (53., FE).