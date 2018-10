FCS muss nach Sieg im Kellerduell gegen Eichenzell nachlegen

Ziegenhain. Nachlegen ist angesagt: Der zweite Heimsieg in der Fußball-Verbandsliga muss her für den 1. FC Schwalmstadt. Zumal Gegner FC Britannia Eichenzell (heute, 15 Uhr, Herbert-Battenfeld-Stadion Ziegenhain) als Tabellen-13. mit zwei Punkten Vorsprung unmittelbar vor dem FCS liegt.

„Es gibt keinen Grund zu feiern, denn vier Gegentore sind zu viel“, sagt Interimstrainer Kujtim Iberhysaj mit Blick auf das Jüngste 7:4 im Kellerduell beim FSV Dörnberg. Gleichwohl war’s ein historischer Sieg. Denn seit über zehn Jahren hat Schwalmstadt in einem Punktspiel nicht mehr sieben Treffer gelandet. Am 24. August 2008 gewann der FCS nach Toren von Marco Schwab (2), Tobias Oliev (2), Florian Vonholdt, Marcel Löber und Timo Brauroth mit 7:1 gegen Eintracht Baunatal.

Damals war Iberhysaj als Verteidiger noch ein Dauerbrenner der Reserve, der er jetzt als 42-Jähriger gegen Homberg (1:1) nochmals über 90 Minuten ausgehalf. Der Mann aus dem Kosovo lebt seit 1993 in Deutschland und war über die Jugend Altmorschens 1995 zum FCS-Vorgängerverein TuSpo Ziegenhain gekommen.

Seit über drei Jahren ist er nun Co-Trainer und hat vier Einsätze als Interimslösung hinter sich. 2015 gab es unter seiner Regie unterstützt vom damaligen Kapitän Steven Preuß ein 3:0 in Melsungen, ein 4:0 gegen den SSV Sand und eine 1:3-Niederlage in Bad Hersfeld. Nun vertritt Iberhysaj für drei Partien Coach Atilla Güven, der in den Flitterwochen weilt (wir berichteten).

Es ist wahrscheinlich, dass die Elf gegen Eichenzell beginnen darf, die in Dörnberg am Ende auf dem Platz stand. Also auch Janne Paul Suchomel, der ab der 21. Minute den Linksverteidiger gab. Denn Schwalmstadt war früh zum Wechseln gezwungen, weil Marcel Reitz sich die Schulter ausgekugelt hatte und nun eine Woche krankgeschrieben ist. Alternativen sind rar gesät. Jan Philipp Trümner etwa, der auf der Bank saß, plagt sich seit Längerem mit Kniebeschwerden herum.

Also soll es die junge „Abteilung Attacke“ richten. Leonard Freund, dem beim 7:4 sein erster Doppelpack in der Verbandsliga gelang, Brian Mitchell, der nach seiner Rückkehr mit vier Toren aus fünf Partien eingeschlagen hat, und Leon Lindenthal sowie Alexander Fey. „Wir müssen die Geschwindigkeit der Jungs nutzen und über Außen zuschlagen“, sagt Iberhysaj, der betont: „Ein weiterer Sieg würde uns Luft verschaffen.“ Klar, denn am Samstag ist der FCS beim Tabellenzweiten SV Steinbach gefordert.