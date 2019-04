FCS vor Herkulesaufgabe in Sandershausen

Sandershausen/Ziegenhain – Das wird eine Herkulesaufgabe: Die weiterhin abstiegsbedrohten Fußballer des 1. FC Schwalmstadt sind im Nachholspiel der Verbandsliga bei der extrem heimstarken TSG Sandershausen gefordert (heute 19 Uhr, Niestetal-Sandershausen).

Denn seit dem 21. Mai 2017 wissen die TSG-Akteure nicht mehr, wie sich eine Heimniederlage anfühlt. Das war ein 1:3 gegen den SV Adler Weidenhausen II am bedeutungslosen letzten Spieltag der Gruppenliga 2. In der vergangenen Serie gewann das Team von Trainer Friedhelm Janusch beim souveränen Aufstieg 14 von 15 Partien auf eigenem Platz. Auch aktuell ist Sandershausen mit neun Siegen und zwei Unentschieden auf heimischen Rasen sowie einem Remis auf dem ungeliebten Kunstrasen in Heiligenrode ungeschlagen. Macht in Summe 27 Begegnungen ohne Niederlage. „Wir verteidigen tiefer und sind schwer zu knacken“, nennt FCS-Coach Friedhelm Janusch einen taktischen Grund für den Erfolgslauf.

Herzstück der TSG sind Tobias Bredow als Zehner sowie die beiden spielstarken Sechser Christopher Minne und der Ex-Schwalmstädter Kevin Kutzner. Dahinter haben sich die beiden U 23-Verteidiger Justin Schumann (zuvor Hessen Kassel) und Marcel Grosse, den Janusch bei Kreisoberligist SG Bad Zwesten/Urfftal entdeckte, vor dem starken Torwart Maik de Coster etabliert. Mit 44 Punkten wird Sandershausen die Runde als mit Abstand bester Aufsteiger beenden und fühlt sich auf dem dritten Platz wohl. Zuletzt punktete das Team beim 0:0 gegen den SSV Sand, der Schwalmstadt zuvor mit 5:0 düpiert hatte.

Güven mit Personalproblemen

Während die Gastgeber in Bestbesetzung antreten können, stellt sich Schwalmstadts Anfangsformation von selbst auf. Und selbst das wird schwierig, weil im Vergleich zum 3:0 gegen den FSV Dörnberg die beiden Torschützen Paul Hohmann (privat verhindert) sowie Brian Mitchell (Rote Karte) fehlen. Immerhin kehrt der zuletzt angeschlagene Maximilian Schuch in den Kader zurück.

Noch keine Option für die Startelf ist laut Trainer Atilla Güven Routinier Peter Liebermann, der sich nach Rückenbeschwerden erst langsam wieder zu alter Stärke kämpft. „Sandershausen ist körperlich sehr robust und konterstark“, betont Güven, der eine defensivere Grundordnung ins Auge fasst. Möglich also, dass Kapitän Patrick Herpe mehr Laufarbeit im Zentrum leisten muss und der fleißige Leon Lindenthal den einzigen Stürmer gibt.