Großes Wiedersehen beim Vellmarer Gastspiel in Körle

Körle – Das wird ein Fest. Ein großes Wiedersehen unter Freunden. Neuneinhalb Jahre war Vellmars Coach Jörg Müller als (Spieler-) Trainer prägend beim FC Körle. Und was macht dessen Nachfolger Teame Andezion? Dem ist der unverhoffte Aufstieg gelungen, so dass sich der FCK und der OSC am Sonntag (15 Uhr) erstmals in der Fußball-Verbandsliga messen.

Müller hatte dem FC-Vorstand 2018 seinen fünf Jahre jüngeren Nachfolger, der bis dahin allein im Jugendbereich tätig gewesen war, wärmstens empfohlen. „Mir war klar, dass Teame zur Mannschaft passt. Charakterlich sind er und das Team mega“, lobt der 44-Jährige dessen Fußballverstand, den er in fünf gemeinsamen Jahren beim OSC Vellmar in der Oberliga schätzen lernte.

Insgesamt lief Andezion sechs Saisons für den OSC auf. „Die Kameradschaft war unser größter Trumpf“, erinnert sich der gebürtige Eritreer und freut sich besonders auch aufs Wiedersehen mit den Managern Thomas Kneuer und Rainer Rethemeier sowie Abteilungsleiter Rudi Hochheimer. Mit denen kickt er montags ab und an in der Holger-Brück-Elf des KSV Hessen zusammen.

In dieser Woche herrschte allerdings Funkstille bei allen Beteiligten. Da lässt sich keiner in die Karten blicken. Ähnlich war Teame Andezion seine Tätigkeit in Körle vor etwas mehr als einem Jahr angegangen: „Ich wollte unvoreingenommen sein. Deswegen haben Jörg und ich nicht über einzelne Spieler gesprochen, so dass bei mir jeder eine faire Chance bekam.“ Ein Großteil des heutigen Kaders besteht aus Akteuren, die Müller nach Körle gelotst und gefördert hat.

Thomas Melnarowicz zurück

Für einen davon ist es ein ganz schnelles Wiedersehen: Thomas Melnarowicz. Denn der Mittelstürmer hat vier Wochen der Vorbereitung in Vellmar mitgemacht. Unbedingt wollte sich der 29-Jährige in der Verbandsliga beweisen. Da kam das Angebot vom OSC, wo er auch mal in der Jugend ein halbes Jahr kickte, nur recht. Zumal im Team seines früheren Förderers Müller, der ihn 2013 von der SG Uttershausen/Lendorf zum FCK geholt hatte. Doch in Vellmar hielt es ihn nicht lange. „Ich lebe mit meiner Freundin in Niedenstein, arbeite in Melsungen. Da war mir die Fahrerei zu stressig“, sagt der schnelle Angreifer und war heilfroh, „in meinem zweiten Zuhause in Körle eine zweite Chance zu bekommen.“ 63 Tore sind ihm in fünf Jahren Gruppenliga gelungen. In vier Einsätzen in der Verbandsliga fehlt noch ein Treffer zum Glück. Beim 0:0 gegen Sand und 3:1 in Ehrenberg ließ er beste Gelegenheiten aus.

Der Zeitpunkt am Sonntag könnte günstiger nicht sein. „Wir müssen auf Fehler spekulieren und dann zielstrebig sein“, sagt Thomas Melnarowicz und sieht nach den jüngsten Erfolgen für sein Team eine Daseinsberechtigung in der Liga, auch wenn es diese lediglich dem Rückzug der SV 07 Eschwege verdankt. Allerdings ist ihm bewusst, dass Gegner Vellmar in den vier Wochen Vorbereitung seine Spielweise ebenso hautnah erleben konnte.

Wie überhaupt keine Geheimnisse für Sonntag offen sind. Weil Fußball-Lehrer Müller seine Körler Jungs ebenso aus dem Effeff kennt wie Teame Andezion den OSC. „In 30 Spielen gönnt jeder dem anderen von Herzen einen Sieg. In den beiden Duellen sieht das natürlich anders aus“, betont Müller, für den es ungewohnt sein wird, erstmals in die Gästekabine zu müssen.