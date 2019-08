Interview mit Melsungens neuem Trainer Peter Wefringhaus

Peter Wefringhaus ist zurück beim Melsunger FV. Wir haben mit ihm gesprochen.

Als Wunschtrainer und Nachfolger von Christian Leck gibt der 45-Jährige am Sonntag (15 Uhr, Waldstadion Melsungen) sein Comeback an der Linie in der Fußball-Verbandsliga im Duell des MFV gegen Mit-Aufsteiger SG Hombressen/Udenhausen.

Sie haben ein Jahr als Trainer pausiert. Wie haben Sie den Fußball in den letzten zwölf Monaten verfolgt?

Da bin ich ehrlich: Ich habe mich bewusst nicht viel damit beschäftigt. Nachdem ich jahrelang praktisch nur im Auto saß und dem Fußball viel untergeordnet habe, brauchte ich diese Auszeit, um meinen Akku neu aufzuladen. Ich mache keine halben Sachen und greife nach zuvor einer tollen Zeit in Sand wieder mit Vollgas an.

Und warum erneut Melsungen?

Ich habe dem Verein viel zu verdanken, weil sie mir vor zehn Jahren die Chance gegeben haben, mich höherklassig zu beweisen. Jetzt ist der Verein in einer schwierigen Phase, da möchte ich versuchen, etwas zurückzugeben. Gerne auch wieder langfristig. Selbst im Falle eines Abstiegs würde ich nicht den Schuh machen.

Der Zeitpunkt für einen neuen Trainer ist extrem ungünstig. Wie groß waren Ihre Bedenken?

Natürlich bin ich mir bewusst, dass wir auch mal auf die Fresse kriegen werden. Aber was mir von vielen vergessen wird: Melsungen hat viele talentierte, junge Spieler, die einen großen Sprung machen können. Wenn sie bereit sind zu lernen, muss keiner Bedenken haben. Das reizt mich.

Haben Sie mit Christian Leck gesprochen?

Wir haben telefoniert und pflegen ein gutes Verhältnis. Er hat mir gute Tipps gegeben, weil wir einzelne Spieler ähnlich beurteilen.

Seinen Rücktritt begründete er vor allem mit Differenzen mit Vorstand und Sportlicher Leitung. Wir klar sind die Kompetenzen nun verteilt?

Was war, kann und will ich im Detail nicht beurteilen. Ich denke, beide Seiten haben daraus gelernt. Grundsätzlich ist ein Vertrauensverhältnis extrem wichtig. Der Vorstand weiß, was ich entwickeln möchte, so dass wir als Team auf einem guten Weg sind.

Ein großer Missstand ist, dass es weder einen Betreuer noch Physiotherapeuten beim MFV gibt. Wie wollen Sie das lösen?

Ich bin dabei und hoffe, dass wir schnell Vollzug melden können. Ich möchte auch einen externen Co-Trainer haben und die Jungs brauchen natürlich einen anständigen Betreuer und Physio. Das ist aber längst nicht alles.

Was noch?

Die schlechten Platzverhältnisse sind ein Problem. Viele Dorfvereine haben einen besseren Rasen. Da müssen wir mit Hochdruck dran arbeiten, dass die Stadt mehr für unseren Verein tut. Oberste Priorität hat zudem ein Kunstrasen. Da denke ich nicht nur an die Senioren, sondern auch an die vielen Jugend-Teams, die im Winter anständig trainieren wollen und müssen.

Wie ist Ihr erster Eindruck von der Mannschaft?

Das 1:6 gegen die TSG Sandershausen haben die Jungs direkt abgehakt. Die Fitness und der körperliche Zustand sind gut, da hat Christian Leck top Arbeit geleistet. Daran möchte ich anknüpfen und natürlich auch eigene Ideen umsetzen.

Mit Torhüter Sascha Beetz und Abwehrchef Wojciech Bijan sind nur zwei Spieler über 30. Wie tauglich ist der Kader für die Verbandsliga?

Was die Defensive angeht, mache ich mir keine Sorgen. Das werden wir schnell in den Griff bekommen. Ich setze insgesamt auf eine gute Mischung, werde also nicht verdiente Kräfte vor die Tür setzen, um auf Teufel komm raus die Jungen zu bringen. Ein großes Problem sehe ich im Sturm, weil Melsungen auch beim Aufstieg keinen Top-Torjäger hatte. Deswegen müssen wir Tobi Frommann wieder in die Spur bringen und auch bei Mario Kilian hoffe ich, dass er sich noch mal quält, um für 15 Tore gut zu sein. Sonst haben wir kaum eine Chance.

Wie gehen Sie das Schlüsselspiel am Sonntag an?

Die Jungs kriegen definitiv mal keinen Druck. Sie dürfen Fehler machen. Natürlich wollen wir uns steigern und punkten, doch wir müssen nicht sofort.