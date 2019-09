Melsungens zweiter Schritt nach vorn trotz 1:2-Niederlage  

Bad Soden – Aufsteiger Melsunger FV muss in der Fußball-Verbandsliga Nord weiterhin Lehrgeld zahlen. Bei der SG Bad Soden kassierten die Wefringhaus-Schützlinge beim 1:2 (0:1) im siebten Spiel die sechste Niederlage und warten weiter auf den ersten Sieg.

Dabei war der bereits gegen Johannesberg angedeutete spielerische Aufwärtstrend unverkennbar. „Das war der zweite Schritt nach vorn. Leider wieder ohne Punkte“, resümierte MFV-Vorsitzender Nils Weigand. Und trauerte durchaus einem möglichen Remis nach.

Denn: Die Melsunger Defensive stand kompakt, ließ kaum etwas zu, wobei sich die Fünferkette (bei gegnerischem Ballbesitz in eigener Hälfte) erneut bewährte. Dass die favorisierten Gastgeber trotzdem mit einer 1:0-Führung in die Pause gingen, war einem Bartenwetzer Geschnek bzw. einem groben Schnitzer von Markus Kurka geschuldet, den Daniele Fiorentino mit seinem fünften Saisontor eiskalt nutzte (24.).

Offensiv ging bei den Gästen allerdings wenig. Und beim Mit-Aufsteiger nach der Pause immer mehr. In der 58. Minute bot sich ihnen eine Dreifachchance durch Khaibar Amani und Daniele Fiorentino, deren Schüsse jeweils abgeblockt werden konnten, ehe Christian Pospischil aus 14 Meter zu hoch zielte.

Beim 2:0 (69.) angelte sich Angreifer Fiorentino den Ball, setzte zum Spurt an und brachte den Ball scharf vors MFV-Tor, wo Sturmpartner Amani nur noch den Fuß hinhalten musste. Für Melsungen natürlich das klare Signal, nun offensiver zu agieren. Was durchaus in eine optische Überlegenheit mündete, nicht aber in verwertbare Torchancen.

Bis zur 84. Minute. Da war Hendrick Schmidt nach einem Kilian-Freistoß zur Stelle und erzielte den Anschlusstreffer. Es blieb das einzige Erfolgserlebnis der Bartenwetzer, denen in der Schlussphase die Durchschlagskraft in der Offensive fehlte, um Bad Soden vielleicht doch noch mal in Verlegenheit zu bringen. Für Peter Wefringhaus kein Grund zu verzagen. „Darauf können wir aufbauen“, erklärte der MFV-Coach. Natürlich in der Hoffnung, dass nun gegen CSC 03 (So.) der Knoten platzt.