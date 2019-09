Melsunger FV verliert auch gegen CSC 03 Kassel 

Sechs Chancen und kein Tor: Es war eine Mischung aus Pech und Unvermögen, an der das Verbandsliga-Schlusslicht Melsunger FV gestern scheiterte und damit erneut vom Murmeltier gegrüßt wurde.

Die Mannschaft von Trainer Peter Wefringhaus ist weiterhin im Aufwind, aber verliert trotzdem. Gestern gab es ein 0:1 (0:0) gegen den CSC 03. Der Reigen der Torchancen begann in der zehnten Minute, als Niklas Müller aus Nahdistanz an Torwart Lukas Rudolph scheiterte. Wenig später schoss Müller von der Strafraumgrenze so schwach, dass Rudolph keine Mühe hatte. Pech kam in der 40. Minute dazu, als Leon Koch den Pfosten traf, und auch beim Lattentreffer (71.) klebte ihm das Pech am linken Fuß.

Bei Hendrik Schmidt dagegen hielten sich Pech und Unvermögen die Waage. Der Kopfball, der am Pfosten landete (62.), hätte ein Tor sein müssen, während bei einem auf der Torlinie von einem Feldspieler abgewehrten Schuss (69.) das Quäntchen Glück fehlte.

So musste sich Wefringhaus für seine Analyse nicht so lange Zeit nehmen wie normalerweise. „Diesmal lag es nur an den vergebenen Torchancen. Es ist bitter, dass sich die Mannschaft für ihren Aufwand nicht belohnt hat“, sagte der Melsunger Trainer. Mit dem taktischen Verhalten, dem Umschaltspiel und der kämpferischen Einstellung war der Coach dagegen sehr zufrieden. Besonders bemerkenswert: Obwohl der MFV durchgehend mit einer Fünferkette operierte, schaffte es die Mannschaft immer wieder, mit präzisen langen Pässen in der Nähe des gegnerischen Tores aufzutauchen. Dabei spielte Mario Kilian die auffälligste Rolle, weil seine diagonalen Pässe immer öfter bei Müller oder Koch landeten.

Auf der anderen Seite machte der CSC 03 aus drei halben Chancen das Goldene Tor. Das gelang Maximilian Werner mit einem knallharten 20-Meter-Freistoß (81.). Vorher hatte Melsungens Torwart Luca Graf zwei Fernschüsse von David Simoneit und Florian Steinhauer glänzend pariert, aber gegen Werners platzierten Schuss war kein Kraut gewachsen.