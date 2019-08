Melsunger FV vor ganz hoher Hürde bei der SG Johannesberg

Das ist die bislang höchste Hürde in der noch jungen Saison: Der Melsunger FV muss in der Fußball-Verbandsliga zur SG Johannesberg (heute 19 Uhr) reisen. Und damit gegen ein Abwehrbollwerk bestehen.

Seit dem Aufstieg 2017 trumpfen die Osthessen besonders in der Defensive auf. Mit nur 34 Gegentoren in 32 Spielen stellte die SG 2017/18 auf Anhieb die beste Deckung der Liga. Auffällig: Acht Mal gelang – noch unter der Regie von Coach Jochen Maikranz – das Kunststück, mit 1:0 zu gewinnen. Auch vergangene Serie stand für Torwart Mitja Hofacker und seine Vorderleute bei 42 Gegentreffern häufig die Null.

Jetzt ist Zejlko Karamatic neu als Trainer (kam vom Fuldaer Kreisoberligisten SG Steinau/Steinhaus). Und knüpft mit einer eingespielten Mannschaft um Innenverteidiger Mihai Alexandru Moise, den überragenden Sechser Eric Stephane Kengni Fotsing, den rumänischen Torjäger Sorin Sergiu Leucuta (schon zwei Treffer in zwei Spielen) sowie den regionalliga-erprobten Niklas Zeller nahtlos an die jüngsten Erfolge an. Mit 3:0 gegen Neuling SV Türkgücü Kassel sowie 1:0 bei CSC 03 Kassel ist Johannesberg optimal gestartet.

Bänderriss bei Janik Schnell

„Wir wollen dem mit jugendlicher Unbekümmertheit und mehr Leichtigkeit im spielerischen Bereich entgegen“, betont MFV-Coach Peter Wefringhaus. Melsungen wird die angeschlagenen Artur Radig und Tobias Frommann schonen. Auch Wojciech Bijan (Bauchmuskelzerrung) sowie Kevin Koch (Beschwerden nach Mittelfußbruch) sind noch keine Option. Hinzu kommt Pechvogel Janik Schnell, der sich im Training am Montag einen Bänderriss zugezogen hat. Auch dessen Bruder Andre (Beruf) droht auszufallen.

Zwei bis drei Änderungen in der Anfangsformation sind zu erwarten. Maximilian Kördel, der das 2:2 gegen die SG Hombressen als Joker sicherte, Niklas Rading sowie die Haas-Brüder Maik und Mario drängen hartnäckig ins Team. Gut möglich, dass mit Torwart Luca Graf, Innenverteidiger Marvin Urban und Leon Koch erneut drei 19-Jährige beginnen dürfen.