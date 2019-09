Nur Melnarowitz bei Aufsteiger Körle gefährlich

Körle - Trotz einer Leistungssteigerung musste sich Verbandsliga-Aufsteiger Körle gegen Eichenzell mit 1:2 geschlagen geben.

Diesmal war es Pech. Das hatte Thomas Melnarowicz, als er in der 25. Minute den rechten Torpfosten traf. Und als sein Schuss 13 Minuten später zunächst an der Unterkante der Latte und dann - so hatte es jedenfalls der Schiedsrichter wahrgenommen - auf der Torlinie landete. Der dritte Versuch des Körler Stürmers war dann zwar ein Treffer (88.), kam aber zu spät, um die 1:2 (0:1)-Niederlage des Fußball-Verbandsligisten FC Körle gegen den FC Eichenzell zu verhindern. „Der Ball war drin“, sagte Melnarowicz über sein vermeintliches „Wembley-Tor“.

Immerhin: Statt Punkte gab‘s Lob für den Aufsteiger. Denn es war aller Ehren wert, dass der eine Woche nach dem 0:7 gegen den SC Bad Soden den Eindruck vermittelte, als hätte es das Debakel nicht gegeben. Für Tobias Fehr, die eine Hälfte des neuen Trainerduos Fehr/Dobler, keine Überraschung. „Nach dem Rücktritt von Teame Andezion brauchen wir unbedingt einen Neuanfang. Dazu gehört, dass wir Ergebnisse wie das 0:7 gegen Bad Soden abhaken müssen“, sagte Fehr. Auch Karl-Heinz Dobler war trotz der Niederlage nicht unzufrieden. „In dieser Saison haben wir noch nie so wenig Torchancen des Gegners zugelassen“, freute sich der 64-Jährige.

Zum Entsetzen der Gastgeber reichten den effektiven Osthessen nur zwei Torchancen, um durch Jonathan Müller (12.) und Mikael Avanesian (82.) zwei Treffer zu erzielen. Fehr und Dobler hatten ihrer Mannschaft ein System mit Fünferkette und zwei Stürmern verordnet. So stand es auf der Taktiktafel, aber die Wahrheit ist auf´m Platz. Und die sah anders aus. Weil sich von den Spielern, die sich offensiv orientieren sollten, nur Melnarowicz an die Vorgaben hielt, wurde aus dem theoretischen 5-2-1-2 ein praktisches 5-4-1. Das hatte zur Folge, dass Melnarowicz vorn die Rolle des Alleinunterhalters spielen musste.