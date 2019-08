Peter Wefringhaus nimmt Druck vor Spiel gegen SC Willingen

Der Satz ist Programm: „Wir nehmen uns die Zeit, die wir nicht haben“, sagt Peter Wefringhaus. Mit diesen neun Worten nimmt der Trainer des Fußball-Verbandsligisten Melsungen 08 ganz viel Stress von seinen Spielern.

Nach der ernüchternden Startbilanz mit nur einem Punkt aus drei Spielen steht der MFV beim Heimspiel gegen den SC Willingen (heute, 19 Uhr, Waldstadion) eigentlich unter Druck. Wefringhaus aber will in dieser frühen Phase der Saison von seiner Mannschaft nicht zu viel verlangen und sagt auch. „Die Umstellung von der Gruppen- auf die Verbandsliga braucht Zeit.“

Dafür gibt es viele Gründe. Den meisten MFV-Akteuren fehlt die Erfahrung, die nötig ist, um in einer so spielstarken Liga zu bestehen. Nur Torwart Sascha Beetz sowie Mario Kilian, Tobias Frommann, Hendrik Schmidt und Niklas Rading wussten, was nach dem Aufstieg auf die Mannschaft zukommen würde. Und es ist selbstverständlich, dass drei Spiele nicht ausreichen, um genug Erfahrung zu sammeln. Zudem wollte es der Spielplan, dass mit der TSG Sandershausen und der SG Johannesberg gleich zwei ganz besonders hohe Hürden vor den Bartenwetzern aufgebaut waren. Und nun kommt mit dem SC Willingen eine Mannschaft nach Melsungen, die in die gleiche Kategorie einzuordnen ist wie Sandershausen und Johannesberg.

Trotz aller Gelassenheit ist sich Peter Wefringhaus natürlich darüber im Klaren, dass der erste Nicht-Abstiegsplatz nicht außer Reichweite entschwinden darf, sodass seine Mannschaft es nicht unversucht lassen wird, gegen den SC Willingen zu punkten. Soll dies gelingen, müssen sich die MFV-Akteure besonders im Zweikampfverhalten steigern. Das gilt sowohl für die Balleroberung als auch für das Dribbling. Zudem sollten die Mittelfeldspieler darauf achten, dass die Abstände zu den anderen Mannschaftsteilen nicht zu groß geraten.

Willingen ist eingespielt

Im Hinblick auf das Spiel gegen Willingen ist es für den MFV womöglich ein Nachteil, dass sich der SC beim 3:1-Sieg gegen den SV Türkgücü so schwergetan hat. „Das war ein Schuss vor den Bug zur rechten Zeit“, sagt Rainer Schramme. Willingens Trainer geht davon aus, dass seine Spieler den Neuling nicht unterschätzen und sich auf einen leidenschaftlich kämpfenden Gegner einstellen werden.

Willingens Vorteil: Der SC kann auf eine homogene Mannschaft bauen, die sich in der Verbandsliga eingespielt hat. Die bekanntesten Akteure sind Torwart Yannick Wilke, die Mittelfeldspieler Matthias Bott, Jan-Hendrik Vogel und Christoph Keindl sowie Rechtsaußen Florian Heine.