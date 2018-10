Schwalmstadt kontert Weidenhausen beim 3:1 aus

Ziegenhain. Dem 1. FC Schwalmstadt gelingt beim 3:1 (1:1) gegen den SV Weidenhausen der zweite Heimsieg in der Fußball-Verbandsliga.

Was für ein Tor! Ein Treffer, an den wohl nur der Schütze selbst geglaubt hatte. Ricardo Seck nämlich, Flügelflitzer des 1. FC Schwalmstadt, der nach einem abgewehrten Weidenhausener Angriff quer über den Platz spurtete. In Erwartung eines Querpasses von Brian Mitchell, dem dieser jedoch völlig misslang (Seck.: „Ich weiß auch nicht, was Brian damit vor hatte“).

Doch der Außenverteidiger lief einfach weiter, obwohl SVW-Torhüter Klotzsch, allerdings außerhalb des Strafraums, den Ball längst unter Kontrolle hatte. Aber nicht lange. Vom entschlossenen Nachsetzen des Schwälmers offensichtlich verunsichert, schoss er diesen an und der aus spitzen Winkel ins Tor.

Es war das 3:1 in der 85. Minute und damit das Sahnehäubchen des heimischen Fußball-Verbandsligisten auf den zweiten, schwer erkämpften Heimsieg der Saison. Ein Treffer mit Symbolcharakter. „Ich hab‘ spekuliert und mein Plan ist aufgegangen“, erklärte der Torschütze. Genauso wie der Plan des Trainers Atilla Güven, den spielstarken Gegner kommen zu lassen, durch eigene Kompaktheit zu langen Bällen zu zwingen, die dann eine Beute der stabilen Viererkette wurden.

Jerkovic gleicht aus

„Kompakt stehen und dann ganz schnell nach vorne spielen“, wie Geburtstagskind Vedran Jerkovic (27) die Marschroute zusammen fasste. Der Mittelfeldstratege, der seiner Mannschaft mit einem verwandelten Foulelfmeter (31.) und vorausgegangenen Zuckerpass auf Leonard Freund, den Johannes Klotzsch nur per Foul am Einschuss hindern konnte, den Glauben an diese Taktik zurückgegeben hatte.

Denn nach Gerbigs frühem Freistoßtor (7.) war der FCS vorrangig damit beschäftigt, sich zu schütteln. Konstruktiver Spielaufbau? Fehlanzeige. Stattdessen kontrollierte der Tabellensechste Ball und Gegner, ohne allerdings mit seinem risikolosen Verwalten des Vorsprungs weiteren Schaden anrichten zu können.

Der drohte ihm selbst nach dem Ausgleich. Bei einem Jerkovic-Kopfball (35.) und einem Lindenthal-Heber (39.). Und als der völlig freistehende Alexander Dietz eine Fey-Flanke nicht verwerten konnte (43.).

Chancen, die die Schwälmer nach dem Wechsel keineswegs aus der Reserve lockten. Sie schlugen erst zu, als Weidenhausen die ersten Ermüdungserscheinungen offenbarte. Etwa beim 2:1 (82.), als Peter Liebermann mit einem schnell ausgeführten Dietz-Einwurf Brian Mitchell bediente und der den Ball am SVW-Schlussmann vorbei spitzelte.

Klarer Fall von Überrumplung, die drei Minuten später ein weiteres Mal - und noch spektakulärer - gelang. Womit der Plan des FCS endgültig aufgegangen war.