Schwalmstadt lässt nach Blitzstart nichts mehr anbrennen und gewinnt Kellerduell mit 3:0

Treysa. Der 1. FC Schwalmstadt lässt nach Blitzstart nichts mehr anbrennen und gewinnt Kellerduell der Fußball-Verbandsliga gegen Grebenstien mit 3:0

Manchmal ist es für eine Mannschaft durchaus von Vorteil, wenn sich ihr Trainer irrt. Ein „Geduldsspiel“ hatte Atilla Güven für das Kellerduell der Fußball-Verbandsliga gegen den TuSpo Grebenstein voraus gesagt, was der 1. FC Schwalmstadt mit einem Blitzstart widerlegte. Zwei Chancen, zwei Tore - schon nach sieben Minuten war der Grundstein zum dringend benötigten siebten Saisonsieg gelegt. Der mit 3:0 (3:0) schließlich noch so hoch ausfiel, dass der FCS auch im direkten Vergleich mit dem Aufsteiger, der das Hinspiel 3:1 gewonnen hatte, die Nase vorn hat. „Wir waren in der Anfangsphase sehr entschlossen und haben danach unseren Vorsprung sicher verwaltet“, konnte der Schwälmer Coach überraschend entspannt feststellen.

Sein Kollege Valentin Plavcic haderte dagegen mit den Fehlern seiner Mannschaft, „die gnadenlos bestraft wurden.“ Von Vedran Jerkovic, der nach einem Freistoß aus zehn Metern Maß nehmen konnte und den Ball unter die Latte drosch (3.). Und von Ricardo Seck. Der war zur Stelle, als Torwart Schreiber eine als Befreiungsschlag getarnte Flanke von Patrick Herpe unterlief (7.). Zwei frühe Tore, die sogar die Wolken vertrieben und so einigen Sonnenstrahlen Einlaß ins Schwalmstadion gewährten. Der gegnerische Strafraum blieb Grebenstein dagegen weitgehend verschlossen, obwohl sich die Gastgeber mit dem unverhofften Vorsprung im Rücken nun zurück zogen und den Gegner kommen ließen.

Hohmann bedient Atas

Das klappte in der eigenen Defensive bis auf einen Maiterth-Kopfball, den Torwart Ritter parierte, ganz gut (30.). Und in der Offensive in der 42. Minute noch besser: Neuzugang Hohmann schickte Neuzugang Atas mit einem feinen Diagonalpass auf die Reise. Der nahm den Ball im Spurt technisch sauber mit und versenkte ihn mit einem Schuss wie ein Strich im langen Eck des Gäste-Gehäuses.

Ein Tor mit Ansage. „Du triffst heute“, hatte Paul Hohmann Serkan Atas prohezeit. Und der daraufhin zur Bedingung gemacht, „dass Du mich bedienst.“ Gesagt, getan und vollendet, wobei der flinke Ex-Marburger noch in weiteren Szenen das Schwälmer Flügelspiel belebte. Das könnte ein Trumpf im Abstiegskampf werden.

Genauso wie das neue Zentrum Poredski/Hohmann, das der Schwalmstädter Viererkette auch in der TuSpo-Drangperiode nach der Pause viel Arbeit abnahm. Nur der eingewechselte Karim Belarbi tauchte einmal frei vor Joel Ritter auf, traf aber nur den Pfosten (62.).

Den Rest besorgten die Gäste selbst. Erst sah Leon Ungewickel „Gelb-Rot“ (64.), dann leistete sich Manuel Frey ein weiteres Foul und musste vom Platz (77.). Und schließlich brachte der Frustabbau Tobias Möller dazu, gegen Leonard Freund nachzutreten (86.). Doch der FCS machte es auch in Überzahl gnädig, gab sich mit dem Erreichten zufrieden. Und genoss es auf diese Art, dass ihr Coach mit seiner Prognose ziemlich daneben gelegen hatte.