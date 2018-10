Schwalmstadt ohne Jerkovic gegen Vellmar

Ziegenhain. Atilla Güven, Trainer des Fußball-Verbandsligisten 1. FC Schwalmstadt, fordert gegen den OSC Vellmar (Sa. 15 Uhr) vollen Einsatz. Auch um den Ausfall von Mittelfeldregisseur Vedran Jerkovic zu kompensieren.

Es gibt in fast jeder Fußball-Mannschaft drei bis vier Spieler, die einfach nicht fehlen dürfen. Weil sie unersetzlich sind. Vedran Jerkovic, Mittelfeldstratege des 1. FC Schwalmstadt, ist so einer. Und ausgerechnet der 27-Jährige fällt am Samstag wegen familiärer Verpflichtungen in seiner Heimat Kroatien aus. Und macht damit die Aufgabe für den heimischen Verbandsligisten gegen den OSC Vellmar (15 Uhr Herbert Battenfeld-Stadion) noch schwieriger.

Wer soll den Regisseur im Zentrum ersetzen? Julian Ide, Niklas Brandner oder auch Mirko Rieck, Kapitän der zweiten Mannschaft, nennt Atilla Güven als Alternativen. Bei der Taktik hat sich der FCS-Trainer bereits festgelegt: „Wir müssen solange wie möglich die Null halten, schnell umschalten und dann unsere Chancen konsequent nutzen.“

Vor dieser Kontertaktik hat sein Kollege gehörigen Respekt. „Schwalmstadt ist mit seinen beiden agilen Stürmern Lindenthal und Mitchell unangenehm zu spielen“, sagt Jörg Müller, ein alter Bekannter im Schwalm-Eder-Kreis, war er doch vor seinem Wechsel zum Hessenliga-Absteiger fast zehn Jahre beim FC Körle aktiv. Und spielte von 1993 bis 1996 zusammen mit seinem Co-Trainer Roland Borrmann beim damaligen Regionalligisten SC Neukirchen.

Der 43-Jährige weiß darüber hinaus, dass sich seine neuformierte Mannschaft gegen Gegner, „die sich hinten reinstellen“, schwer tut. Gerade in den ersten Spielen fehlte die Absicherung nach hinten, was der OSC mit einem Fehlstart (zwei Punkte aus den ersten fünf Spielen) bezahlen musste. Mittlerweile hat Vellmar diese „Kinderkrankheiten“ abgelegt und holte aus den letzten fünf Spielen acht Punkte.

Granate“ Aytemür

Auch ein Verdienst von Neuzugang Serkan Aytemür, der seit seinem Wechsel vom FSC Lohfelden, bei dem der 22-Jährige die Vorbereitung bestritt, aber danach kaum berücksichtigt wurde, verlässlich trifft: sechs Mal in neun Spielen. „Eine Granate“, schwärmt der FCS-Coach. Ein Rechtsfuß, der mit links wunderschöne Tore erzielen kann. 57 waren‘s in der Saison 2016/17 beim Kreisoberligisten SV Türkgücü - Torrekord. Beim OSC ist der spektakuläre Offensivmann die einzige Spitze im 4:2:3:1-System, der häufig vom spielstarken Tolga Yantut, ein Kumpel aus gemeinsamen Jugendzeiten in der Kasseler Nordstadt, mit Vorlagen gefüttert wird. Was im letzten Spiel gegen Eschwege besonders gut klappte, als der Tabellenzehnte nach Aytemürs Anschlusstreffer aus einem 0:2 noch ein 5:2 machte. „Das setzt Kräfte frei“, meint Jörg Müller.

Von einem solchen Erfolgserlebnis waren die Schwälmer am letzten Spieltag weit entfernt. Mit Jerkovic. Ohne ihn hilft für Atilla Güven nur bedingungsloser Kampf: „Wir müssen gegen Vellmar ans Limit gehen.“