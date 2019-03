Schwalmstadt schafft in Unterzahl 2:2 gegen Neuhof

Treysa – Bei Sturm, Kälte und zunehmender Dunkelheit trotzte der abstiegsbedrohte Verbandsligist 1. FC Schwalmstadt dem SV Neuhof in Unterzahl ein 2:2 (1:1) ab.

Es gibt eine Witterung, die offenbart, wer ein echter Fußballfan ist. Etwa Sturm, Kälte, der ein oder andere Schauer gepaart mit zunehmender Dunkelheit. All dem widerstanden im Schwalmstadion 150 Anhänger des 1. FC Schwalmstadt. Und mit ihnen der heimische Verbandsligist, der dem SV Neuhof in Unterzahl ein 2:2 (1:1) abtrotzte.

Ein FCS-Anhänger hatte dabei sogar ein ganz besonderes Glücksgefühl. „Das ich das noch erleben durfte“, freute sich Dieter Siemon, 79 Jahre, über eine fulminante Rettungstat von Joel Ritter. Der Torwart der Gastgeber hatte in der 46. Minute erst einen Foulelfmeter von Gyorgi Zarevski gehalten, um dann auch noch reaktionsschnell dessen Nachschuss unschädlich zu machen.

„Joel hat super spekuliert“, lobte Trainer Güven seinen Schützling, der sich „ganz spontan“ (Ritter) für die richtige Seite entschieden hatte. Und auch ansonsten ein sicherer Rückhalt war, so dass es nach Jerkovic‘ verwandelten Strafstoß zum 2:1 (53.) lange Zeit sogar nach dem zweiten FCS-Sieg nach der Winterpause roch.

Denn: Obwohl nach der Rote Karte für Ricardo Seck (43., wegen Nachtretens) in Überzahl, fand der Tabellenvierte einfach keine Lücke im engmaschigen Schwälmer Abwehrnetz. Was laut Atilla Güven einem „üblen Kampf“ seiner Mannschaft genauso geschuldet war, die kaum eine gegnerische Torchance zuließ. Also musste schon ein Sonntagsschuss von Akif Kovac (85.) zum Ausgleich herhalten.

Joel Ritter hält Strafstoß

„Unhaltbar“, wie nicht nur Dieter Siemon befand. Anders als beim frühen Führungstor der Gäste, als sich ein langer Ball von Yanez Cortes mit heftiger Windunterstützung im Schwalmstädter Strafraum verirrt hatte, weder Schlussmann Ritter noch Innenverteidiger Jerkovic eingriffen, so dass Nikolcho Gorgiev abstauben konnte (1.). Damit war die vom FCS-Coach ausgegebene Überfalltaktik über den Haufen geworfen, stattdessen geduldiges Anrennen angesagt. Das gelang zunächst mehr schlecht als recht. Bis der quirlige Brian Mitchell in den Strafraum eindrang und von Fabian Wozniak gelegt wurde - Foulelfmeter (24.) und eine sichere Sache für Vedran Jerkovic.

Erst danach spielten sich die abstiegsbedrohten Schwälmer frei, kontrollierten Ball und Gegner, scheiterten aber zweimal (26. Matija Poredski; 31. Patrick Herpe) in aussichtsreicher Position an Torwart Ahmed Hadzic. Noch mehr traf die Atilla-Schützlinge indes Secks übermotiviertes Einsteigen. Doch auch diesen Rückschlag steckten sie weg. Und sorgten dafür, dass die Zuschauer zwar durchgefroren, aber durchaus zufrieden nach Hause gingen. Einer sogar richtig glücklich.