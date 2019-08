Stürmt Thomas Melnarowicz für Körle gleich in Flieden?

Zurück in Körle: Torjäger Thomas Melnarowicz.

Das ist mal eine Herausforderung: Nach dem 0:7 zum Auftakt in der Fußball-Verbandsliga reist der FC Körle zum SV Buchonia Flieden (So. 15.30 Uhr).

Dem zweiten Titelanwärter also, der als erster Tabellenführer nach dem sensationellen 8:0 gegen den OSC Vellmar turmhoher Favorit ist. Es ist erst die dritte Serie nach 2009/10 und 2016/17 seit dem Wiederaufstieg 2001 für das osthessische Team aus dem Landkreis Fulda in der Verbandsliga. 17 Saisons in Ober- bzw. Hessenliga untermauern den Anspruch, dass Flieden den Betriebsunfall sofort korrigieren möchte. Beeindruckend, dass Stürmer Fabian Schaub, der 2014 mit 30 Treffern Hessenliga-Torschützenkönig war und seit 2010 auf 135 Tore kommt, gehalten werden konnte.

Trainer Zlatko Radic hat keinen Leistungsträger ziehen lassen müssen und kann um Torwart Lukas Hohmann, Verteidiger Sascha Rumpeltes, Mittelfeld-Routinier Andreas Drews und eben Schaub, dem Halbbruder vom Kölner Profi Luis und Sohn vom früheren Frankfurter Fred Schaub, auf eine eingespielte Achse bauen.

Umso wichtiger für Körle, dass etwas Erfahrung zurück ist. Thomas Melnarowicz ist ohne Pflichtspieleinsatz für den OSC Vellmar wieder da und könnte bereits am Sonntag zum Einsatz kommen. FC-Coach Teame Andezion freut sich riesig über die Rückkehr des lauffreudigen Mittelstürmers, überlegt mit Blick auf die anstehende englische Woche mit der Heimpremiere gegen Adler Weidenhausen (Mittwoch) und beim SSV Sand (11. August) allerdings noch, ob er ihn direkt von der Leine lässt.

Ebenso offen ist, ob der angeschlagene Dennis Alberding mitwirken kann. Wieder im Kader stehen Eugen Wagner und Fitim Islami, die aus dem Urlaub zurück sind. Im Vergleich zum 0:7 beim HSV fehlt Mittelfeldspieler Niklas Holl (muskuläre Beschwerden). Kadir Eren (Knöchelverletzung) muss erneut passen. „Im Training haben die Jungs eine starke Reaktion gezeigt. Jetzt müssen wir auch im Spiel schneller reagieren und noch konzentrierter zu Werke gehen“, betont Andezion. Und weiß um einen großen Vorteil: „Jeder erwartet einen hohen Sieg von Flieden. Das kann unsere Chance sein.