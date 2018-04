Verfolgerduell der Kreisoberliga steigt in Immichenhain

Immichenhain. Verfolgerduell in der Fußball-Kreisoberliga. Die SG Immichenhain/Ottrau hat die SG Ohetal/Frielendorf im Kampf um den Relegationsplatz zu Gast (So. 15 Uhr Immichenhain).

Mit lediglich vier Punkten aus fünf Pflichtspielen in 2018 verlor die Elf von Spielertrainer Helge Hastrich an Boden zum Kreis der Aufstiegsanwärter. Nun wollen die Gastgeber nach dem 2:1 in Niedergrenzebach eine Serie starten. „Unser Anspruch ist zu gewinnen. Schaffen wir das, können wir uns nach oben orientieren“, sagt Hastrich, der weiß, dass dies gegen einen defensivstarken Gegner „schwer genug werden wird“. Felix Wind, Guido Lotz und Sebastian Simon stehen wieder im Kader.

Der Gast spielt als Neuling eine starke Saison und feierte bereits fünf Auswärtssiege. Nach dem 1:7 gegen die SG Neuental/Jesberg nimmt Trainer Michael Herwig sein Team in die Pflicht: „Ich erwarte von meiner Elf eine klare Leistungssteigerung. Wir haben beim 1:7 alles vermissen lassen, was uns bisher ausgezeichnet hat.“ Ein Mutmacher ist das Hinspiel, das Ohetal durch den frühen Treffer von Werner Wegendt mit 1:0 gewann. Christoph Tautermann (Familienfeier) wird fehlen, Björn Hellmuth soll aushelfen. (bd)