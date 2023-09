Viertelfinale im Kreispokal: Titelverteidiger MFV sagt ab

Von: Sebastian Schmidt

Wieder am Ball: Tim Hesselbein, der mit Fuldalöwen/Beisetal gegen Mengsberg überraschen möchte. © Richard Kasiewicz

Am heutigen Mittwoch stehen die ersten Viertelfinale im Fußball-Kreispokal an. Und schon vorab steht fest: Der Titelverteidiger ist raus.

Schwalm-Eder – Denn der Melsunger FV, der dank des Treffers von Maximilian Kördel im Juni mit 1:0 über den TSV Mengsberg erstmals triumphiert hatte, kann laut Auskunft des Vorsitzenden Nils Weigand keine Mannschaft stellen. Verletzte, Urlauber, aber auch die Tatsache, dass eine zweite Mannschaft und somit der Unterbau beim ehemaligen Verbandsligisten fehlen, sind hier die Gründe.

Somit steht der 1. FC Schwalmstadt kampflos im Halbfinale. Wann und gegen wen, ist offen, weil es noch keine Auslosung gab. Weiter wird es erst in 2024 gehen. Auch deshalb – und dies ist Teil der Wahrheit – wäre eine Verlegung locker möglich gewesen. Doch wie Pokalspielleiter Günter Brandt auf Anfrage bestätigte, hatten die Schwälmer, die selbst in der Gruppenliga im Vorjahr einmal nicht angetreten waren, daran kein Interesse. Somit wird heute lediglich in Lohre und Beiseförth gespielt. Am 13. September (18.30 Uhr, Merzhausen) ermitteln die SG Antrefftal/Wasenberg und der TSV Obermelsungen den vierten Halbfinalisten.

FV FeLoNi - TSV Wabern (heute 18.30 Uhr, Lohre). Das „kleine“ Derby in der Kreisoberliga gewann der FV mit 5:1 gegen den TSV II. Nun wird es deutlich reizvoller, denn das Team aus Felsberg, Lohre und Niedervorschütz hat es nach dem gelungenen Start mit 13 Punkten bei 18:3 Toren mit dem Aufstiegsaspiranten aus der Gruppenliga zu tun. Im Fokus: Trainer Friedhelm Janusch als langjähriger Waberner, der zudem regelmäßig Zuschauer bei den Spielen des TSV ist. „Wabern ist haushoher Favorit. Für uns ist das ein Bonusspiel“, macht der erfahrene Coach deutlich.

Gleichwohl betont er, dass sein neu formiertes Team inklusive Testspiele bei nur einem Remis noch ungeschlagen ist – und allzugern bleiben würde. Im Vergleich zum hart erkämpften 2:0 gegen den FC Körle fehlt Selcuk Yikar aus beruflichen Gründen.

Die Gäste müssen im Vergleich zum 3:1 gegen den TSV Obermelsungen neben den Langzeitverletzten Fabian Korell und Lennart Klinge auf Urlauber Adrian Herdt verzichten. Dennoch nimmt Spielertrainer Patrick Herpe eindeutig die Favoritenrolle an und sagt mit Respekt vor dem FV: „Sie haben einige Spieler auf Gruppenliga-Niveau, also müssen wir stabil bleiben.“

SG Fuldalöwen/Beisetal - TSV Mengsberg (heute 19 Uhr, Beiseförth). Über die Stationen SG Brunslar/Wolfershausen (5:2) und SG Englis/K./A. (6:1) erreichten die Fuldalöwen überraschend souverän das Viertelfinale. Im Duell mit dem ambitionierten Gruppenligisten sieht SG-Trainer Kai Helfers seine Elf als Außenseiter, kündigt aber an „mutig und frech aufzutreten.“ Wieder im Kader der SG stehen Jonas Zilch und Tim Hesselbein. Fehlen wird der rotgesperrte Nils Fischer sowie berufsbedingt Marton Labath, Tom Holzhauer und Felix Franke.

Als Tabellendritter der Gruppenliga startet der TSV freilich favorisiert gegen die Fuldalöwen. Längst haben die Gäste ihre Auftaktpleite gegen Neukirchen/Röllshausen abgehakt, aus den letzten vier Spielen zehn Punkte verbucht. Und präsentieren sich gerade in Pokalrunden von ihrer Schokoladenseite. Im Vorjahr zogen sie erst im Endspiel gegen Melsungen den Kürzeren. Zuvor standen sie zweimal im Halbfinale und gewannen in 2014 sowie 2017 sogar den Titel. Zwar ohne Urlauber André England, doch wieder mit Johannes Müller und Dennis Dorfschäfer soll mit einem Erfolg erneut der Einzug in die Runde der letzten Vier gesichert werden. (bd/zkv/sbs)