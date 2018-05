Viktoria bejubelt nach 2:1-Erfolg den vorzeitigen Klassenerhalt

Großenenglis. Selten wurde ein Sieg von den Fußballdamen der Viktoria Großenenglis so ausgelassen bejubelt wie das 2:1 (2:0) gegen SF BG Marburg. Der Grund: Mit dem siebten Saisonerfolg sicherte sich der heimische Hessenligist den Klassenerhalt.

„Ich bin stolz auf meine junge Mannschaft“, freute sich Trainer Daniel Döring über das vorzeitige Ende des Zitern um den Klassenerhalt. Umso mehr, weil der Start für die Viktoria ins Jahr 2018 nicht gerade optimal verlaufen war. Erst Dörings Verpflichtung und seine Akzeptanz in der Mannschaft brachte diese auf Kurs. Mittlerweile stehen zwei Niederlagen, vier Siege und zwei Remis zu Buche. Das reichte, um zwei Spieltage vor Schluss die dritte Hessenligasaison in Folge planen zu können.

Genau mit dieser Absicht ging die Viktoria in die Partie gegen die Mittelhessen, die allerdings die ersten Möglichkeiten hatten. Die ehemalige Großenengliserin Kyra Czerwinski tauchte zweimal gefährlich vor dem Viktoria-Tor auf, doch im Abschluss versagten ihr die Nerven (4., 7.). „Wer weiß, wie dann die Partie ausgegangen wäre“, ärgerte sich Marburgs Trainer Konstantin Rausch über die verpassten Chancen.

Wagner bereitet beide Tore vor

Danach dominierten die Gastgeberinnen. Erneut herausragend: Anna-Lena Wagner, die mit ihren Flankenläufen die BG-Abwehr auseinander nahm. So auch in der 24. Minute, als sie auf der rechten Außenbahn ihrer Gegenspielerin davonlief, mustergültig in Strafraum flanke, wo Laura Festor lauerte und den Ball per Kopf zum 1:0 ins Netz setzte.

Auf Gäste-Seite forderten Katharina Dunst, Selena Botthof und Lara Schürmann die Viktoria-Abwehr, die jedoch sicher stand. Auch den zweiten Treffer bereitete Anna-Lena Wagner mustergültig vor. Diesmal bedankte sich Jana Schwaab mit dem 2:0 (32.).

Nach dem Wechsel machte Marburg auf. Die Folge: ein offener Schlagabtausch, in dem Sophie Trost (48., 51.) und Jana Schwaab (51.) die Vorentscheidung verpassten. Das rächte sich, denn Helena Niehaus gelang in der 71. Minute der Anschlustreffer. Also wurde es noch mal eng. Doch auf TuS-Torhüterin Lisa Marie Kaiser war Verlass. Ihre Paraden und ihr gutes Stellungsspiel ließen den Gegner verzweifeln. Und bereiteten den Weg zu einer ausgiebigen Feier des Klassenerhalts. • Viktoria: Kaiser - Stemmler, Winter, Unzicker (77. Körbel), Wanner (68. Hertel) - Jäger, Festor, Schwaab, Faupel - Trost (63. Pospich), Wagner. Marburg: Jansen - Ruth, Drescher, Sortino, Botthof - Dunst, Meinberg, Striebecke (71. Nienhaus), Schürmann - Goy, Czerwinski (46. Hutera).(zvw)