Viktoria Großenenglis in Wiesbaden vor schwerer Aufgabe

Großenenglis. Der erste Schritt Richtung Klassenerhalt ist geglückt. Nun soll der nächste, ungleich schwierigere für den TuS Viktoria Großenenglis in der Frauenfußball-Hessenliga folgen. Und das in der Auswärtspartie beim MFFC Wiesbaden (Sa. 16 Uhr).

Dem einzigen Team der Hessenliga, für das es als Tabellenvierten bei sieben Punkten Rückstand auf die Spitze und 13 Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone augenscheinlich um nichts mehr geht. Für Viktoria-Trainer Daniel Döring birgt die Situation des Gegners eine Menge Gefahr für seine Mannschaft. „Die haben keinen Druck von hinten und können befreit aufspielen. Da müssen wir gerade in der Defensive wieder hoch konzentriert agieren und leidenschaftlich verteidigen“, erklärt der TuS-Coach. Trotzdem erscheint der Zeitpunkt für die Reise in die Landeshauptstadt günstig. Wettbewerbsübergreifend kassierten die Gastgeberinnen vier Niederlagen in Folge. Insbesondere beim 0:5 in Bornheim präsentierte sich dabei die drittbeste Liga-Abwehr äußerst anfällig.

Zu Hause jedoch ist die Elf um die erfahrene Mira Krummenauer und Marie Kagel eine Macht (nur eine Niederlage in zehn Spielen). Was aber kein Grund für Döring ist, die Spielweise seiner Schützlinge umzustellen. „Wir wollen uns in der Offensive nicht verstecken und auch auswärts Chancen kreieren“, sagt der Übungsleiter der Borkenerinnen. Die bei einem möglichen Erfolg sogar auf den fünften Platz vorrücken könnten.

Neue Chance für Sieger-Elf?

Ausgeglichen präsentiert sich derzeit der Kader der Viktoria. Die Folge: Mit Sophie Trost, Anna-Lena Wagner und Mareike Wanner saßen zuletzt drei langjährige Leistungsträgerinnen aufgrund ihres Trainingsrückstands nur auf der Bank. Brachten als Einwechselspielerinnen aber neuen Schwung ins Angriffsspiel. Alle drei drängen wieder in die Stammformation, wobei es nicht ausgeschlossen ist, dass die Siegerelf vom Samstag eine weitere Bewährungsprobe erhält. Denn auch die angeschlagene Spielführerin Julia Faupel gab Entwarnung. Sie wird ebenso wie Stammtorhüterin Lisa-Maria Kaiser, die gegen Bornheim eine solide Rückkehr feierte, auflaufen können. Was nicht gilt für Nadine Raue (Knie) und Nina Dietrich (acht Wochen Pause wegen Schleimbeutelentzündung im Knie).