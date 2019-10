Viktoria Großenenglis nach 1:2 gegen Marburg kurz vor der Abstiegszone

Hessenliga:

+ © Richard Kasiewicz Ihr Tor reichte nicht: Johanna Pospich unterlag mit Großenenglis 1:2 gegen Marburg. © Richard Kasiewicz

Frustschoppen statt Belohnungsbier: Aus sportlicher Sicht hätte der Start zur Kirmes in Großenenglis für die Fußballerinnen des TuS Viktoria nicht schlechter sein können. Denn nach dem Aus im Regionalpokal in Kassel setzte es eine unnötige 1:2 (1:1)-Niederlage in der Hessenliga gegen die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg.