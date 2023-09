Viktoria von Schwaabs Traumtor beflügelt

Bejubeln den Treffer zum 4:1 für Großenenglis: Torschützin Lea Unzicker (links) und Carina Jäger. © Pressebilder Hahn

Mit einem souverän herausgespielten 4:2 (2:1)-Erfolg über den SV Gläserzell starteten die Fußballerinnen des TuS Viktoria Großenenglis in die neue Saison der Fußball-Hessenliga. Damit bereitete die Mannschaft dem neuen Trainer-Duo Roland Schäfer und Philipp Ziegler einen gelungenen Einstand.

Großenenglis - Von Beginn an druckvoll und dominant agierend verlagerte die Viktoria das Spiel in die gegnerische Hälfte. Ein erster Fernschuß von Jana Schwaab strich über das Tor von Gläserzell (5.). Der Höhepunkt des Spiels folgte dann bereits nach neun Minuten: Der Abstoß von Gäste-Torhüterin Hannah Buechel flog über Lea Unzicker hinweg. Unzicker erreichte den Ball jedoch technisch anspruchsvoll hinter ihrem Rücken mit der Hacke und spielte ihn direkt auf Jana Schwaab. Diese ließ sich nicht zweimal bitten und traf per Heber aus 30 Metern - ein absolutes Traumtor.

Davon beflügelt kontrollierten die Gastgeberinnen weiter das Spiel. Chancen entstanden durch zwei sehenswerte Weitschüsse von Carina Jäger (18.). Büchel parierte beide Male stark. Nach der folgenden Trinkpause wurden die Gäste stärker. Und kamen durch Eckbälle zu Gelegenheiten, die Viktoria-Torhüterin Hannah Lachmann jedoch zunichte machte. „In dieser Phase haben wir etwas den Faden verloren“, bekannte Philipp Ziegler.

Doch sein Team befreite sich danach vom Druck der Gäste. Die schnelle Julia Faupel wurde von Schwaab auf die Reise geschickt und konnte im Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden. Den folgenden Elfmeter verwandelte Schwaab sicher zur 2:0-Führung (43.). Gefolgt von dem unverhofften Anschlusstreffer der Gäste durch Ann Marit Herzig direkt mit dem Pausenpfiff.

In der zweiten Halbzeit machte Großenenglis dann schnell alles klar. Mit einem trockenen Schuß aus 18 Metern erzielte Jana Schwaab ihren dritten Treffer (51.). Lea Unzicker ließ per Linksschuss das 4:1 folgen nach starker Vorarbeit der emsigen Janine Dülger (54.). Die von Alina Diehl gut organisierte Viktoria- Defensive fing die weiteren Angriffsversuche von Gläserzell immer wieder ab. Die Gäste kamen trotzdem noch zum Ehrentreffer durch einen Kopfball von Sabine Schulte. „Das Ergebnis geht absolut in Ordnung und wir haben spielerisch überzeugt“, freute sich Philipp Ziegler. (Von Christian Leck)