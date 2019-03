Vor Spiel in Sand: 1. FC Schwalmstadt ist vom ärgsten Druck befreit

Es ist, wie Trainer Güven erfreut feststellt, „eine völlig ungewohnte Situation“. Denn: „Wir sind nicht mehr zum Punkten verdammt.“ Der gute Start aus der Winterpause macht‘s möglich, dass der Fußball-Verbandsligist 1. FC Schwalmstadt das Abstiegsgespenst (vorerst) verjagt hat.

Und somit relativ befreit beim SSV Sand (Sa. 16 Uhr) aufspielen kann. Für Vedran Jerkovic durchaus ein Vorteil. „Wir haben uns etwas Luft verschafft und damit etwas mehr Ruhe. Das wird unserem Spiel gut tun“, erwartet der Innenverteidiger, Siegtorschütze per Traumfreistoß gegen Eintracht Baunatal, eine weitere Steigerung seiner Mannschaft. Wie Atilla Güven: „Das wird ein ganz anderes Spiel, in dem wir unsere spielerischen Mittel besser zur Geltung bringen können.“

Schließlich ist Sand, als Tabellensiebter mit Chancen auf den Relegationsplatz, Favorit. Wird angesichts der eigenen Offensivstärke das Spiel machen wollen, dem Gast damit Raum für Konter bieten. Was aber auch die FCS-Defensive vor eine große Herausforderung stellt. Zu stoppen gilt es mit Pascal Itter (12 Treffer), Jan-Philipp Schmidt (12) und den Ex-Schwälmer Tobias Oliev (9) gleich drei Torjäger der Extraklasse. Dazu sorgt Steffen Klitsch für zusätzlichen Druck von der Außenbahn und Antonio Bravo Sanchez, der zweitbeste Vorbereiter der Liga, für die nötigen Vorlagen.

Für Deppe läuft es gut

Allesamt gut drauf, wie die zwei Siege nach der Winterpause (4:0 gegen Vellmar und 3:2 in Eschwege) offenbaren. „Es läuft gut“, wie Mario Deppe zufrieden feststellt. Natürlich auch ein Verdienst des neuen Trainers, der in der Vorbereitung großen Wert auf die „Balance zwischen Defensive und Offensive“ gelegt hat: „Wir wollen in der Abwehr stabiler stehen ohne an Offensivkraft einzubüßen.“ Dazu muss der Ex-Vellmarer gegen Schwalmstadt allerdings auf Innenverteidiger Robert Garwardt verzichten, kann aber ansonsten personell auf dem Vollen schöpfen.

Sein Kollege plagt (weiterhin) den Ausfall von Ricardo Seck, Jan Philipp Trümner, Leonard Freund und Peter Liebermann. Also dürfte die Elf zum Einsatz kommen, die am letzten Spieltag den 2:1-Erfolg erkämpfte. Um nun, eher spielerisch, in Sand Revanche für die unglückliche 2:3-Hinspielniederlage zu nehmen.