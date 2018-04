Wabern will seinen Siegeszug im Derby beim FC Homberg fortsetzen

Augen zu und durch: Waberns Fabian Hofmann (l., hier gegen Gudensbergs Moritz Röhlen) könnte den TSV im Derby in Homberg wieder verstärken.

Schwalm-Eder. Das Derby zwischen dem FC Homberg und dem Tabellenzweiten steht aus heimsicher Sicht im Fokus der heutigen Nachholspiele der Fußball-Gruppenliga.

Melsunger FV - TuSpo Mengeringhausen (18.45 Uhr). Nach dem Auswärtserfolg am Sonntag schielen die Gastgeber wieder auf den Relegationsplatz. „Wenn alles optimal läuft, können wir nochmal oben anklopfen“, gibt MFV-Trainer Christian Leck die Richtung vor. Doch dafür ist ein Heimsieg gegen das Schlusslicht Pflicht. Doch Vorsicht: Die Gäste überraschten gegen Körle (3:1) und Homberg (2:1). Wird der TuSpo auch für das in der Rückrunde so stark auftrumpfende Team um die Torjäger Tobias Frommann und Mario Kilian zum Stolperstein? Kilians Einsatz ist wegen Kniebeschwerden allerdings fraglich. Aykut Seker (Fersenbeschwerden) fällt aus.

SG Brunslar/Wolfershausen - SG Schauenburg(18.30 Uhr). Eine brisante Partie wartet auf die Gastgeber. Bei einem Sieg gegen die auf dem ersten Abstiegsplatz rangierenden Gäste könnte sich die Elf von Spielertrainer Timo Rudolph der größten Abstiegssorgen entledigen. Verlieren die Hausherren jedoch, wird es wieder eng im Tabellenkeller. Das Auswärtsteam zeigte sich zuletzt beim 6:1-Erfolg in Schwalmstadt von seiner besten Seite und wird alles daran setzen, den Abstand zur SG zu verkürzen. Bei der SG fehlen sicher Sven Hofmeister, Marco Wollmann und Michael Kördel

FC Körle - SG Goddelsheim/Münden(18.45 Uhr). „Aus der Rolle des Gejagten sind wir nun zum Jäger geworden“, sagt FC-Trainer Jörg Müller mit Blick auf den jüngsten Siegeszug des TSV Wabern, der an seinem Team vorbeigezogen ist. Gegner SG schätzt er nun als durchaus spielstark ein. Zudem ist Goddelsheim bei Standards gefährlich. Die Gastgeber bangen um den Einsatz von Dennis Alberding, dessen Dienste am Sonntag im kommenden Derby gegen Melsungen gefragt sind.

FC Homberg - TSV Wabern(19 Uhr). Weiterhin ohne neun Akteure muss FCH-Spielertrainer Florian Seitz das Derby gegen die formstarken Reiherwälder angehen. Doch Seitz denkt nicht daran, die Begegnung schon vorher abzuschenken: „Eigentlich haben wir zwar nichts zu holen, aber manchmal kommen solche Ausgangslagen gar nicht so ungelegen. Wir werden alles raushauen.“

Gegner TSV hat einen Lauf. 18:0-Tore bejubelten die Reiherwalder aus den jüngsten vier Siegen. Mit einem weiteren Erfolg können die Gäste bis auf zwei Punkte an Primus Baunatal heranrücken. „Es trägt Früchte, dass wir unser Spiel gegen den Ball verbessert haben“, sagt Waberns Trainer Kim Sippel. Allerdings gehen die insgesamt sechs Englischen Wochen nicht spurlos an seiner Mannschaft vorbei. Von den vielen Verletzten könnte Fabian Hofmann eventuell zurückkehren. Im Urlaub in seiner polnischen Heimat weilt Michael Janowiecz. (fsx/sbs)