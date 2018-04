Waberns Trainer Sippel erhöht vor wegweisendem Derby in Felsberg den Druck

Felsberg. Drei Tabellenränge und vier Punkte trennen den FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz als Achter (29) und den TSV Wabern als Fünfter (33) der Fußball-Gruppenliga. Also dürfte das Derby der Nachbarn (heute 16.30 Uhr, Felsberg) durchaus wegweisend sein, denn beide streben nach dem zweiten Platz, der zu den Relegationsspielen in die Verbandsliga berechtigt.

Aufgrund der eigenen Abschlussschwäche verpatzten die Hausherren den Start in die Rest-Rückrunde beim 0:2 in Körle. Ähnlich erging es der Elf vom Waberner Reiherwald: Gestartet mit einer Heimpleite gegen Schwalmstadt II, überzeugten Kapitän Florian Korell und seine Nebenleute eine Woche später beim 5:1-Erfolg gegen Bad Wildungen, um prompt den nächsten Rückschlag folgen zu lassen. „Im letzten Drittel fehlte uns die Konsequenz“, bemängelte TSV-Trainer Sippel die mangelnde Effizienz seiner über weite Strecken überlegenen Schützlinge beim 0:1 in Elgershausen.

Immerhin: Personell kann Waberns Coach in Felsberg aus dem Vollen schöpfen. Torjäger Fabian Korell ist nach langer Verletzungspause wieder zurück und hatte sich gegen Bad Wildungen mit einem Dreierpack eindruckvoll zurückgemeldet. Beim Nachbarn dürften zudem Sebastian Löcke als Sechster und Fabian Hofmann im Angriff in die Stammelf zurückkehren.

Nach dem 2:1-Hinspielsieg, bei dem Nico Langhans per Foulelfmeter und Martin Mühlberger die FV-Führung von Abdullah Al Omari drehten, geht es nicht nur um die lokale Vorherrschaft. „Wenn wir nach oben wollen, müssen wir gewinnen“, baut Kim Sippel durchaus gewollt Druck auf, „um unseren Worten auch Taten folgen zu lassen.“

Auf der Gegenseite will das Rohde-Team ein weiteres Abrutschen unbedingt vermeiden. Denn auf einem Rang im Niemandsland der Tabelle kommt keine Freude auf. Der zehnte Heimsieg der Mannschaft von der Felsburg könnte dies verhindern. Und den Kampf um den zweiten Rang noch spannender machen. „Wir gehen hoch motiviert ins Derby“, versichert Teammanager Jürgen Clobes. Muss dabei aber auch Vadrin Haxha und Sven Budach verzichten. (zkv)