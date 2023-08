Was ist da denn los? Neuaufbau mit besonderer Motivation beim TSV Holzhausen

Von: Sebastian Schmidt

Ali Alrifaai, neuer Spielertrainer TSV Holzhausen © TSV Spangenberg

Was macht ein Fußball-Verein, dem die Spieler ausgehen? Der zunächst die zweite und dann auch die erste Mannschaft abmelden muss? Der auch noch die traurige Gewissheit bekommt, dass er seinen Sportplatz in Zukunft nicht mehr nutzen kann und darf?

Holzhausen – Für die meisten Klubs wäre das höchstwahrscheinlich das Aus gewesen. Doch beim TSV Holzhausen haben sie noch einmal den Kampf aufgenommen. Was ist da denn los? Vor allem in den 1990er Jahren war der TSV aus dem Homberger Stadtteil ein ordentlicher Bezirksligist. Seinerzeit immerhin siebte Liga. Doch Schritt für Schritt ging es sportlich bergab. Die A-Liga konnten die Holzhäuser nur bis 2018 aufrecht erhalten. 2021 musste die Reserve die weiße Fahne hissen, 2022 ging es für die erste Garde trotz Vizemeisterschaft in der B 5 nicht weiter.

Im Oktober 2022 entschieden die Stadtverordneten Hombergs dann, dass die Feuerwehr der Kreisstadt auf dem Sportplatz in Holzhausen eine neue Heimat finden wird. Bis zum Baubeginn kann es allerdings noch sechs Jahre dauern. Eine Zusage haben sie beim TSV indes erhalten, dass für sie ein neuer Platz gebaut wird – wenn sie dann noch am Spielbetrieb teilnehmen.

Spielertrainer war Nationalspieler

Das ist nun eine große Motivation für den neuen Vorstand um Rüdiger Jülke, Khaled Elmounayar und Kayed Idrees. Und für die neue Mannschaft, die aus Spielern aus zwölf Nationen gebildet wird. Als Spielertrainer fungiert der syrische Stürmer Ali Alrifaai, der in seiner Heimat Profi und sogar Nationalspieler war. Er spielte zuletzt für den TSV Spangenberg. Die anderen Kicker haben Wurzeln etwa in Libyen oder in Afghanistan. Einige sind Söhne ehemaliger TSV-Spieler und kommen aus der Jugend der JSG Homberg oder aus Wernswig.

Als Makel empfinden sie es selbst, dass noch kein Deutscher im Kader steht. Dabei sind sie offen für alle und jeden. Bis zu 30 Mann kommen zum Training. Und das jüngste Testspiel wurde mit 2:0 gegen den FSV Allmuthshausen gewonnen.

Eingeteilt wurde der TSV in die Kreisliga B 1, wo im Derby der TSV Remsfeld als Favorit auf den Aufstieg wartet, ansonsten bis auf den SC Rhünda aber ausschließlich Reserve-Teams kicken. Doch das ist für die Holzhäuser beim Neustart zweitrangig. Sie hätten schon viel erreicht, wenn sie Woche für Woche antreten und eine neue Gemeinschaft aufbauen würden. (von Sebastian Schmidt)