Was ist da denn los? Ost-/Mosheim steigt nach drei Jahren Pause direkt in die Bezirksoberliga auf

Teilen

Freuen sich auf die Bezirksoberliga: Die Frauen des TSV Ost-/Mosheim mit (hinten v.l.) Katrin Lomberg, Stefanie Kantor-Seitz, Neele Weis, Katharina Hochgräfe, Ariane Horn, Janina Blaufuß, Nadia Seeger, Miriam Wambach, Trainer Johannes Kuhn, (vorne v.l.) Evelin Oborowski, Sophie Mattern, Alicia Göbel, Franziska Fischer, Emma Kuhn, Stefanie Braune und Sandra Klapdor. Es fehlen Ann-Sophie Kantor, Janet Jordan, Johanna Ulrich, Pauline Hanke, Katrin Wettlaufer, Vanessa Fischeder, Rebekka Kollischan, Sophie Jühnke, Victoria Siebert und Betreuerin Doris Blaufuß. © TSV Ost-/Mosheim

Manchmal ist eine Schnapsidee einfach eine Schnapsidee. Manchmal aber erwächst aus einer Glühweinlaune heraus etwas Wunderbares. So wie bei den Handballerinnen des TSV Ost-/Mosheim, die in der kommenden Spielzeit unverhofft wieder ein Bezirksoberligist sind.

Ost-/Mosheim – Was ist da denn los? Seinen Anfang nahm die Erfolgsgeschichte im Winter 2021. Bei den jährlichen Feierlichkeiten der Männer des TSV. Dabei waren auch einige Frauen, die zwar gerne zuschauen, aber eigentlich noch lieber selbst spielen. Also sagten sie sich: Machen ist wie Reden nur krasser.

Drei Spielzeiten lang hatte es nämlich keinen Frauenhandball im Hochland gegeben. Also machten sie mobil, kontaktierten alte Freundinnen und neue Talente. Und siehe da: Zur Saison 2022/23 stellten sie wieder eine Mannschaft im Spielbetrieb.

Neun Siege in Serie

In der Bezirksliga A Melsungen-Fulda. Nach einem holprigen Start mit zwei Niederlagen aus den ersten drei Spielen fanden die Ost-/Mosheimerinnen immer besser in den Rhythmus und gaben nach dem 28:19-Sieg gegen den favorisierten TV Jahn Neuhof am 11. Dezember 2022 keinen einzigen Punkt mehr ab. Dabei ragten Nadia Seeger, Janina Gerhold sowie allen voran die erfahrenen Miriam Wambach und Janet Jordan heraus.

Diese neun Siege in Serie hievten das Team noch auf den zweiten Platz mit 24:8 Punkten und 428:355 Toren hinter Neuhof. Und weil es auch der Verband gut mit den Rückkehrerinnen meinte, ließ er auch Ost-/Mosheim am „grünen Tisch“ aufsteigen, so dass in der kommenden Serie 13 statt 9 Teams in der Bezirksoberliga antreten. Beim TSV freuen sie sich nun auf die Derbys gegen den Homberger HC, die FSG Böddiger/Brunslar und die FSG Körle/Guxhagen.

Gute Mischung und Gemeinschaft

„Wir haben eine gesunde Mischung aus Jung und Alt und sind eine verschworene Gemeinschaft“, sagt Coach Kuhn nicht ohne Stolz. Zusammen mit Co-Trainer Vlad Avram, der sich zudem mit den Männern des TSV in der Landesliga beweisen möchte, blickt er zuversichtlich in Richtung neue Spielzeit und will sein Team im Mittelfeld positionieren.

Helfen sollen dabei die Neuzugänge aus der Kirchhöfer A-Jugend Nika Marx und Sophie Mattern (beide Rückraum) sowie deren Schwester Ann-Christin Mattern (Tor) von der FSG Böddiger/Brunslar. Die alle finden, dass die Rückkehr der Ost-/Mosheimer Frauen auf die Platte alles andere als eine Schnapsidee war. (von Max Alter)