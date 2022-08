Was war da denn los? Brüder, Zwillinge und zwei Doppelpacks beim Coup des VfB Schrecksbach

Von: Sebastian Schmidt

Teilen

Daniel Petersohn © VfB Schrecksbach

Wenn ein Aufsteiger auf den Vize-Meister des Vorjahrs trifft, sind die Rollen klar verteilt. Noch dazu wenn der Vize-Meister von der kompletten Konkurrenz als Titelfavorit genannt wird. Umso bemerkenswerter, dass der VfB Schrecksbach als Neuling der Fußball-Kreisoberliga mit 4:0 gegen den TSV Obermelsungen gewann.

Schrecksbach – Was war da denn los? „Ein 4:0 wäre für mich vor dem Spiel utopisch gewesen. Obermelsungen hat sich den Respekt erarbeitet“, erklärt denn auch Daniel Petersohn, für den es ohnehin eine ganz besondere Partie war. Das erste Punktspiel als Trainer-Duo mit seinem Zwillingsbruder Andre, nachdem Jörg Hess zwei Wochen zuvor zurückgetreten war. „Wir sind Jörg sehr dankbar“, lobt der 31-Jährige die gemeinsame Arbeit mit dem erfahrenen Coach, die längst Früchte trägt.

„Besondere Teamgemeinschaft“

So standen gegen den TSV ausschließlich Fußballer aus der Großgemeinde Schrecksbach in der Startelf. Darunter die Zwillinge Leon und Laurin Krämer sowie die Brüder Daniel und Lukas Schwalm. Kein Wunder, dass Daniel Petersohn eine „besondere Teamgemeinschaft“ ausgemacht hat. Und sich an neuen Talenten erfreuen kann. An Carlo Brewes und Jerome Kmoch etwa, die in der Jugend zusammen mit Verteidiger Marlon Genth in Alsfeld reiften. Brewes könnte noch A-Jugend spielen und glänzte bei seiner Premiere im Seniorenbereich gleich mit einem Doppelpack (40., 74.). Zudem besaß der 18-Jährige die nötige Übersicht, Benedikt Lang mit einem Steckpass den Treffer zum 4:0 gegen Obermelsungen aufzulegen.

Auch Stürmer Lang traf doppelt (63., 89.). Gegen den Vize-Meister, der weiter als Titelfavorit gilt. Doch kein Grund für Daniel Petersohn, um abzuheben: „Wir müssen cool bleiben und dürfen nicht überdrehen“, sagt der Routinier, der selbst noch einige Wochen wegen einer Knieverletzung fehlen wird. (Sebastian Schmidt)