Was war da denn los? TuSpo Guxhagen landet 10:5-Kantersieg in Uttershausen

Von: Sebastian Schmidt

Teilen

Sieger-Typen: (v.l.) Felix Fisseler und Maximilian Unser feierten mit Guxhagen das sensationelle 10:5 in Uttershausen. © Richard Kasiewicz

Ein 10:5 hat im Tischtennis einen Satzball zur Folge. Ein 10:5 löst im Eishockey schonmal La-Ola-Wellen aus. Ein 10:5 im Fußball hinterlässt vor allem eines: viel Kopfschütteln auf beiden Seiten. Denn mit diesem extrem seltenen Resultat gewann der TuSpo Guxhagen bei der SG Uttershausen/Lendorf in der Kreisoberliga.

Uttershausen – Da drängt sich eine Frage geradezu auf: Was war da denn los? Zumal Spiele mit Beteiligung Guxhagens in dieser Saison bislang nicht in Gefahr gerieten, vergnügungssteuerpflichtig zu werden. Drei Partien, drei Tore, drei Punkte – das war die Zwischenbilanz des TuSpo vor dem Duell mit der SG.

Ein Spiel, das überhaupt nur über die Bühne gehen konnte, weil Vorstandsmitglied Kurt Richter und die ehrenamtlichen Helfer ebenso rührig wie flexibel sind. Denn weil in Guxhagen der neue Kunstrasenplatz noch nicht fertiggestellt ist, fragte der TuSpo-Vorsitzende Uwe Herkt am Freitag kurzfristig bei Richter an, ob das Heimrecht getauscht werden kann. Es konnte.

2:0 schon nach acht Minuten

Und so kamen die Zuschauer im Schwalmtal-Stadion zu dem besonderen Genuss von 15 Toren in nur 90 Minuten. Mit der Folge, dass Utterhausen/Lendorf wohl zum ersten Mal trotz fünf eigenen Treffern eine Niederlage kassierte und Guxhagen erstmals trotz fünf Gegentreffern als Sieger vom Platz ging. Die wiederum wurmten die Gäste mächtig.

„Wir haben mit der hohen Führung im Rücken viel zu nachlässig verteidigt. Das ärgert mich sehr, weil es kein offener Schlagabtausch war“, sagte Hendrik Schmidt. Guxhagens Routinier, der zu Saisonbeginn den Innenverteidiger gab, beim Spiel in Uttershausen als Sechser neben Julian Umbach begann und am Ende über die Acht in den Angriff rückte.

SG nach Umbruch in Findungsphase

Bislang war für die durch neue Talente wie Noah Weissenborn, Luis Lehmann und Mathias Brandenstein verjüngte Elf um Spielertrainer Felix Georgi die Chancenverwertung ein Problem. Doch diesmal legten Torjäger Leonard Finke (5.) und Anthony Correus (8.) ein schnelles 2:0 vor. Schmidt per Kopfball nach einer Flanke von Lehmann (22.) und wiederum Finke (40.) stellten auf 4:0.

Und wer weiß, wenn nicht Fabian Grosse kurz vor der Pause für die SG getroffen hätte, wäre alles vielleicht im normalen Rahmen geblieben. So aber legte Guxhagen nach dem Wechsel durch Correus (46.) und Weissenborn (48.) das 5:1 und 6:1 nach, womit das muntere Scheibenschießen endgültig begann. Mit 4 (Schmidt), 3 (Finke), 2 (Correus) und 1 (Weissenborn) Treffern waren die Gäste dabei, bei den Hausherren verkürzten Alper Demirci (1), Deniz Demirdag (2) und eben Grosse (2).

Spiel ohne Gelbe Karten

Grosse ist ein Hauptgrund, warum Uttershausen/Lendorf überhaupt weiter ein Kreisoberligist ist. Denn der Torjäger war eigentlich schon mit dem FV FeLoNi einig. „Nachdem uns im Sommer sieben wichtige Spieler verlassen haben, haben wir Fabian bekniet, doch noch zu bleiben und dann haben wir alles getan, um neue Leute zu bekommen.“ Somit ist das Team von Trainer Sergej Tica, das ab sofort wieder auf Ausnahmekönner Blagojce Konjarski (war gesperrt) zurückgreifen kann, mitten im Findungsprozess. Stolz ist Kurt Richter, dass die Reserve gegen Guxhagen erstmals siegte (3:1). Und mehr noch, dass die „Erste“ mutig und sportlich blieb. Denn Schiedsrichter Holger Franke, der Kreisfußballwart aus dem Werra-Meißner-Kreis, kam ohne eine Karte aus. Oder um es mit Hendrik Schmidt zu sagen: „Wir haben uns schiedlich friedlich 10:5 getrennt.“ (von Sebastian Schmidt)