Was war denn da los? - B-Ligist TSV Remsfeld ärgert die Top-Teams

Remsfeld. Den Aufstieg in die A-Liga werden die Fußballer der SG Geismar/Züschen und die des SC Rhünda in der Kreisliga B 3 beide wohl unter sich ausmachen.

An Ostern ist das Führungsduo allerdings am TSV Remsfeld gescheitert – 180 Minuten ohne Gegentreffer mit vier Punkten war die stolze Ausbeute des TSV.

Mit 2:0 gewann Remsfeld als erstes Team ein Heimspiel gegen Rhünda und stürzte den Spitzenreiter am Samstag. Diese Top-Leistung bestätigte der TSV beim 0:0 am Ostermontag in Geismar – dort, wo bislang alle Gegner (hoch) verloren hatten. Was war da denn los? „Wir haben das kollektiv überragend gelöst. Wir sind so etwas wie das letzte gallische Dorf, wo mit Teamgeist und eigenen Kräften einfach nur Spaß gehabt werden soll“, betont Vorstandsmitglied Stefan Kehr.

Sechs A-Jugendliche sind in dieser Saison integriert worden. Und haben seit der Winterpause ihren langjährigen Förderer an ihrer Seite. Boris Freund nämlich, der die Eigengewächse zwölf Jahre lang ab der F-Jugend betreute und nun zusammen mit Dirk Gawrisch als Interimlösung übernommen hat.

„Ich sehe mich vor allem als Motivator“, betont der 34-Jährige. Das wirkte jetzt bei Jungspund Moritz Franz, der keinen Geringeren als Ex-Profi Dragan Grbavac (schon 27 Saisontore) abmeldete. Da auch das Mittelfeld super verteidigte, wurde zudem Rhündas Spielertrainer Zdenko Ivos die Lust am kicken genommen. Da konnte der TSV sogar verschmerzen, dass Pascal Adler einen Strafstoß verschoss. Per Abstauber war der Kapitän ebenso wie Tobias Freund, der Bruder des Interimstrainers, für den 2:0-Coup verantwortlich.

Das wurde dadurch veredelt, dass die Defensivreihe vor Torwart Marcel Hildebrandt gegen den neuen Spitzenreiter Geismar/Züschen tadellos arbeitete. Diesmal schaltete Oliver Discher mit Christopher Schäfer den Torjäger des Gegners aus. „Bier und Bratwurst haben dann besonders gut geschmeckt“, sagte Boris Freund, der seine neue Aufgabe so ernst angeht, dass er für die Rückrunde drei Urlaubstage genommen hat.