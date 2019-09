Wefringhaus fordert Kreativität beim Melsunger FV gegen CSC 03

Der Aufwärtstrend ist nicht zu übersehen, aber jetzt wird es langsam Zeit, dass der Verbandsliga-Tabellenletzte Melsunger FV die Leistungssteigerung mit dem ersten Sieg krönt.

Allerdings hat es die Mannschaft von Trainer Peter Wefringhaus am Sonntag ab 15 Uhr im Melsunger Waldstadion mit einem klar favorisierten Gegner zu tun. Der Tabellenneunte CSC 03 Kassel legte zwar einen krassen Fehlstart hin, zählt aber nach wie vor zu den spielerisch besten Teams der Liga.

Wefringhaus steckt in einem Dilemma. Die starke Kasseler Offensive mit dem Ex-Schwalmstädter Brian Mitchell, David Simoneit und Maximilian Werner wird die MFV-Defensive vor eine besondere Herausforderung stellen. Andererseits darf eine Mannschaft, die dringend Punkte braucht, die eigene Offensive nicht vergessen. Das wird vermutlich schwerfallen, denn trotz der Fortschritte bei den beiden knappen Niederlagen gegen Johannesberg (2:3) und in Bad Soden (1:2) sagt Wefringhaus: „Wir müssen beim Spiel nach vorn viel kreativer werden.“. Dem Trainer missfällt vor allem, dass die Mittelfeldspieler nicht nachrücken, wenn sich der Ball in der Nähe des gegnerischen Strafraums befindet.

Defensive steht kompakter

Besser lief es zuletzt beim Spiel gegen den Ball. Und Wefringhaus freut sich darüber, die Fortschritte aufzählen zu können: „Gegen Johannesberg und in Bad Soden waren unsere Auftritte im Vergleich zu den ersten Saisonspielen in der Defensive kompakter. Zudem waren wir in der Lage, das hohe Tempo mitzugehen.“ Über noch intensivere Trainingseinheiten soll der Aufsteiger möglichst bald an das Niveau in der Verbandsliga herangeführt werden.

Unterdessen hat Lothar Alexi andere Sorgen. Der Trainer des CSC 03 arbeitet daran, dass etablierte Spieler und Neuzugänge taktisch an einem Strang ziehen. Während die Akteure, die schon in den vergangenen Jahren die roten Hosen trugen, das schnelle Umschaltspiel verinnerlicht haben, setzen einige der Neuen ihre Ballbesitz-Taktik dagegen. Alexi: „Es ist besser geworden, aber wir haben das Problem noch immer nicht restlos gelöst.“ Neben den schon erwähnten Stürmern zählen die Ex-Lohfeldener Daniel Beyer und Roy Keßebohm sowie Mittelfeldspieler Karim Kouay zu den derzeitigen Leistungsträgern.

Sollten die Melsunger damit geliebäugelt haben, vom Gegner unterschätzt zu werden, dann nimmt ihnen Lothar Alexi diese Hoffnung. „Wer gegen Eichenzell 0:5 verliert, hat keinen Grund für Überlegenheits-Fantasien“, sagt der 03-Trainer.