„You‘ll never walk alone“: Gehfußball wird im Schwalm-Eder-Kreis populär

Von: Sebastian Schmidt

Brachte zwei Bälle mit und versprach einen dritten: Hilmar Löber (l., der Freizeit- und Breitensportbeauftragte) mit Trainer Jürgen Lohne. © Richard Kasiewicz

Die wohl bekannteste Fußball-Hymne weltweit ist You"ll never walk alone. Weil sie inhaltlich unterstreicht, dass es im Mannschaftssport nur gemeinsam geht. Weil es einfach immer weiter geht. Drum verwundert es nicht, dass im Mutterland des Fußballs eine Variante entwickelt wurde, die nun auch hierzulande populär wird: Gehfußball.

Schwalm-Eder – Inzwischen gibt es in Hessen über 20 Vereine, darunter als Zugpferd Eintracht Frankfurt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Angebot, das 2011 in England als Walking Football begann.

Was ist Gehfußball?

Fußball im Gehen ist eine Alternative für Menschen, die sich (wieder) bewegen wollen. Die Gemeinschaft im Verein erleben wollen. Allerdings ohne Schnelligkeit, zu viel Körpereinsatz und zu hohe Belastung sowie mit weniger Verletzungsrisiko. Der Weltfußballverband FIFA hat Gehfußball bereits als eigene Sportart anerkannt.

Für wen ist Gehfußball geeignet?

Für Neu- und Wiedereinsteiger. Frauen wie Männer. Für alle, die künstliche Gelenke haben oder andere Einschränkungen. Die also nach einer Alternative suchen etwa zu den Alten Herren oder dem Regelspielbetrieb. Eine Altersgrenze gibt ist nicht.

Wo liegen die Unterschiede?

Beim Gehfußball sind Sprints verboten. Stets muss mindestens ein Fuß den Boden berühren. Es gibt keine Zweikämpfe und keinen Torwart. Gespielt werden kann drinnen wie draußen. Und zwar auf Kleinfeld mit kleineren Toren. Abseits gibt es nicht. Die Spielzeit kann individuell festgelegt werden. Grätschen und der Einsatz der Ellenbogen sind verboten. Zudem gilt: Flach spielen, hoch gewinnen. Denn der Ball soll nicht höher als ein Meter gespielt werden – auch nicht mit dem Kopf. „Technisch ist das schon eine Umstellung, wenn man nicht laufen darf und nur gehen kann. Wir lernen also, neue Techniken zu entwickeln“, sagt Jürgen Lohne nach dem ersten Training in Melsungen.

Wie ist das Angebot im Schwalm-Eder-Kreis?

Den Anfang haben der Melsunger FV und die SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth gemacht. In Melsungen wird ab sofort montags um 18.30 Uhr trainiert, in Trockenerfurth dienstags um 18 Uhr. Kontaktpersonen sind in Melsungen Jürgen Lohne (Tel.: 01 57 / 54 76 63 94, Mail: juergen.lohne@gmail.com), in Trockenerfurth Walter Peter (Tel.: 01 52 5 / 16 85 62 4), Mail: walter.peter@sg-dinatro.de). Ansprechpartner für den dritten Standort in Maden, wo es am 9. September (18.30 Uhr) eine erste Einheit gibt, ist Gerd Pfeiffer (Tel. 01 77 / 34 10 99 7, Mail: gerd.pfeiffer@cardinsight.de. Zudem hilft bei allen Fragen Hilmar Löber, der Freizeit- und Breitensportbeauftragter des Schwalm-Eder-Kreises, weiter unter Tel: 0 15 23 / 36 65 34 4.

Wie ist der Start gelungen?

Sowohl in Melsungen als auch in Trockenerfurth fällt das erste Fazit nach dem Auftakttraining äußerst positiv aus. Jeweils waren über ein Dutzend Spieler aktiv dabei, zudem gab es einige Zaungäste und auch Interessenten von Nachbarvereinen. „Das ist eine klasse Sache. Wir machen weiter“, sagt Walter Peter. Und auch Jürgen Lohne ist bester Dinge: „Wir haben alle Rücksicht aufeinander genommen. Es war einfach mal wieder toll, sich die Bälle zuzuspielen.“

Gibt es noch weitere Vorteile?

Für Jürgen Lohne ist Inklusion ein Thema. Weil es ihn freut, dass jeder mit jedem spielen kann. Als ein Beispiel dient Lars Wurst aus Melsungen, der Teil des Nationalteams Deutscher Amputierten Fußball war und wieder Lust verspürt, einfach eine Runde zu kicken. Vor allem in Zeiten, wo viele Vereine Sportler verlieren und es auch im Bereich der Alten Herren weniger Möglichkeiten gibt, ist Gehfußball eine Chance. Eine Lösung, mehr Menschen in die Vereine zu bekommen. Sich regelmäßig zu bewegen, die Geselligkeit zu erleben oder auch generationsübergreifend positiv Dinge anzuschieben. So hatte Jürgen Lohne, der für den MFV als Spieler und Trainer bis zur Landesliga aktiv war, einen besonderen Helfer: Sein Enkel Noah half beim Platzaufbau fleißig mit. (Sebastian Schmidt)

So geht es: Manfred Schwarz und Lars Wurst (am Ball) mit der korrekten Haltung, sprich stets einem Fuß auf dem Boden beim Training in Melsungen. © Richard Kasiewicz