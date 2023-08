Auffälligkeiten der Fußball-Kreisligen Schwalm-Eder: Domstädter Muskelspiele vor 400 Zuschauern in Zennern

Von: Sebastian Schmidt

Der mit dem Ball tanzt: Fritzlars Torschütze Zakaria Elhagygy (l.) hat er gegen Geismar/Züschens Kevin Wiesemann alles im Griff. © Richard Kasiewicz

Mit einer Schnapszahl sind die heimischen Fußballer in die Saison 2023/24 der Kreisligen Schwalm-Eder gestartet. Exakt 111 Tore fielen in den 29 Spielen der A- und B-Ligen. Macht in Summe fast vier Treffer pro Partie – und Lust auf mehr. Hier unsere Auffälligkeiten.

Top-Kulisse

Knapp 400 Zuschauer wollten das erste Spitzenspiel der Kreisliga A 1 zwischen dem FC Domstadt Fritzlar und der SG Geismar/Züschen in Zennern sehen. Was immerhin gut doppelt so viele sind, wie tags zuvor in der Hessenliga das 3:0 des KSV Baunatal gegen den 1. Hanauer FC im Parkstadion verfolgten. Und wer schoss dabei das 1:0? Der gebürtige Fritzlarer Julian Berninger-Bosshammer.

Was als gutes Omen für die Domstädter durchging, für die das Derby ziemlich hammer mit viel Boss war. Denn nach Vorarbeit von Torhüter Yannick Albert gelang Erdinc Güney das 1:0 für das Team von Trainer Muhammed Gülsen, der selbst jahrelang vor allem in der Verbandsliga spielte. Den Deckel drauf im Nachbarschaftsduell zum 2:0 machte Zakaria Elhaqyqy. Diesmal hatte Güney aufgelegt. Womit die um die Bruder-Brüder Florian und Niklas verstärkte SG nun erst mal die Verfolgerrolle inne hat.

Alle Neune

Ebenfalls Aufstiegsambitionen hat die SG Ungedanken/Mandern. Das musste die SG Brunslar/Wolfershausen II in ihrem ersten Spiel in der A 1 überhaupt leidvoll erfahren. Mit nur elf Mann auf dem Spielbericht waren die Gäste chancenlos. Routinier Manuel Merten brauchte nur eine Viertelstunde, um einen lupenreinen Hattrick für den ehemaligen Bezirksoberligisten zu schnüren. Spielertrainer Mathias Siebert (2), Maximilian Linzert, Markus Puchinger, Arne Lotter und wiederum der Ex-Waberner Merten machten den höchsten Tagessieg gegen den Neuling perfekt.

Die Geschröpften

Die, die es mit dem TSV Schwarzenborn halten, müssen tapfer sein. Jahrelang war es bergauf gegangen in mit 1200 Einwohnern nordhessens kleinster Stadt. Da konnten sie sich im Knüll an ihren Eigengewächsen erfreuen, die es in der Saison 2018/19 sogar bis in die Aufstiegsrunde zur Gruppenliga schafften. Seinerzeit war Martin Friedrich Co-Trainer neben Coach Horst Brandner beim TSV. Doch ebenso wie der 38-Jährige sind inzwischen die besten Schwarzenbörner Teil des Gruppenligisten SG Aulatal. Das macht sich deutlich bemerkbar.

Denn während Schwarzenborn in der vergangenen Spielzeit der SG Neukirchen/Röllshausen noch ein 2:2 abtrotzte, setzte es nun zum Auftakt in der A 2 eine 1:2-Niederlage gegen die Reserve der benachbarten SG. Für die eigene Reserve hatte Schwarzenborn nicht genügend Leute. Was allerdings keine kampflose Niederlage zur Folge hatte, weil Gegner SG Hoher Knüll Sportsgeist bewies und einer Verlegung zustimmte.

Aufsteiger-Sieger

Im Sommer hatten sie einiges zu feiern. In Borken, in Singlis, in Freudenthal. In Wernswig, in Waßmutshausen, in Lenderscheid, in Hülsa. Denn erst stieg die FSG BoSiFreu als Meister der B 3 auf, dann zog die SG WeWaLe-Hülsa über die Relegation nach.

Zum Auftakt der A 2 standen sich beide Rückkehrer nun in Wernswig gegenüber. Mit dem besseren Ende für die gastgebenden Vereinigten, weil Til Beuermann nicht nur sein erstes Tor bei den Herren erzielte. Nein, das 1:0 das 18-Jährigen war für WeWaLe-Hülsa ein Goldenes. Was Trainer Christian Kunz nüchtern erfreut zur Kenntnis nahm: „Gute Leistung, Jungs. Aber wir müssen weiter arbeiten.“ Was mehr noch für die Gäste gilt, die speziell im Bereich der Disziplin zulegen müssen. Denn sie beendeten das Aufsteiger-Duell nach einer Roten Karte gegen Nurhat Yildiz nur zu zehnt.

Rückkehr gelungen

Vor jeder Saison bemühen sich Mannschaftsverantwortliche nur allzu gern der Floskel, dass sie nicht wüssten, wo sie stehen. Plausibel war dies im Falle des TSV Holzhausen, weil das Team aus dem Homberger Stadtteil einen Neustart nach einem Jahr Pause wagt. Mit einer bunt zusammen gemischten Mannschaft aus zwölf Nationen. Einer davon ist Kayed Idrees, der Teil des neuen Vorstands ist. Und mit 59 Jahren noch seine Knochen für die erste Mannschaft hinhält. Idrees verdiente sich beim 3:1 des TSV bei der SG Ungedanken/Mandern II in der B 1 reichlich Respekt bei seinem Einsatz über 90 Minuten. Die drei Tore waren seinen Mitspielern Kalil Alhameed (2) und Ahmad Alteluj schon in der ersten halben Stunde gelungen. (von Sebastian Schmidt)