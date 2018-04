Zwei brisante Derbys stehen im Mittelpunkt

Schwalm-Eder. Die Kreisderbys Felsberg/Lohre/Niedervorschütz gegen Wabern sowie Homberg gegen Brunslar stehen im Brennpunkt des 23. Spieltages der Fußball-Gruppenliga.

FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz - TSV Wabern (Sa. 16.30 Uhr in Felsberg). In der Vorsaison blieb der FV nach dem 2:2 in Wabern und dem 2:0 auf eigenem Spielfeld ohne Niederlage. In der Hinrunde dieser Saison gelang dem TSV dagegen ein 2:1-Heimerfolg. Eine enge Partie ist auch diesmal zu erwarten.

TSV/FC Korbach - FC Körle (Sa. 15.30 Uhr, Hinspiel: 2:2). Zwei Niederlagen und vier Remis des FCK in den sieben Auswärtsspielen verdeutlichen, warum die Elf von Spielertrainer Jörg Müller schon 13 Punkte Rückstand auf Klassenprimus Baunatal hat. Nach nach dem 1:2 in Melsungen suchen auch die Korbacher noch nach ihrer Bestform.

KSV Baunatal U 23 - SG Kirchberg/Lohne (Sa. 15 Uhr in Rengershausen). Im Kampf um den Klassenverbleib steht für beide Mannschaften ein Sechs-Punkte-Spiel an. Dabei vertritt Paul Graf übergangsweise den zurückgetretenen Coach Sven Pfefferkorn. Mit der überragenden Moral aus dem Hinspiel, als ein 1:2-Rückstand noch in einen 3:2-Erfolg gewendet wurde, sollte für das Team um Kapitän Norman Hetzel auch diesmal etwas zu holen sein.

FC Homberg - SG Brunslar/Wolfershausen (So. 15 Uhr). Ohne Kapitän Steffen Keller, Jonas Heymell, Kevin Rohde und Fitim Islami hat sich der FCH bislang recht teuer verkauft. Und ist nun sogar Dritter. Zuletzt gelang ein 1:1 gegen Melsungen. Die Gäste dagegen benötigen weitere Punkte zur Sicherung des Klassenerhaltes. Gelingt der Elf um Fabian Tippel und Sven Hofmeister ein Auftritt wie beim 3:2 gegen Körle, sollte auch am Stellberg etwas zu holen sein.

1. FC Schwalmstadt II - GSV Eintracht Baunatal (So. 15 Uhr in Ziegenhain). Als Außenseiter gelten die Schwälmer gegen den enteilten Spitzenreiter. Dennoch nicht chancenlos. Denn zuletzt gab bemerkenswerte Ergebnisse gegen die Top-Teams aus Körle (1:1) sowie Wabern (1:0). Baunatal war nun der großer Gewinner der Nachholspiele, weil kein Verfolger gewinnen konnte und Wabern sowie Körle sogar verloren.

VfR Volkmarsen - Melsunger FV (So. 15 Uhr). Der MFV hat sich mit nun 31 Punkten eine gute Position im Kampf um den zweiten Tabellenrang geschaffen. Soll die weiter verbessert werden, müssen Alexander Raabe, Sebastian Nödel und Co. beim punktgleichen VfR jedoch ihre Auswärtsschwäche (zwei Siege aus acht Spielen) ablegen.

Gruppenliga Fulda

SG Kerzell - SG Aulatal (So. 15 Uhr). Beide Teams benötigen dringend Zähler zum Klassenerhalt. Doch während die Gäste zuletzt mit 0:2 gegen Künzell den Kürzeren zogen, feierten die heimstarken Gastgeber einen 3:0-Sieg. Die Pflanz-Elf hofft in Kerzell auf eine stabile Abwehr sowie Tore von Bogdan-Samuil Cojocaru, der allein sechs der 16 Treffer seiner Elf erzielte.