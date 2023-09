Zweimal Slapstick, zwei Tore und Spielglück für SC Edermünde beim ersten Saisonsieg

Von: Sebastian Schmidt

Köpft schon mal auf Balkon-Höhe: Edermündes Routinier Steffen Koch, der den Heimsieg mit seinem Treffer zum 1:0 auf den Weg brachte. © Richard Kasiewicz

Am Ende konnten die Fußballer des SC Edermünde doch noch mit der Sonne in Haldorf um die Wette strahlen. Mächtig stolz darüber, dass sie die Torfabrik des TSV Mengsberg in Schach halten konnten, die drei Tage zuvor im Kreispokal in Beiseförth beim 12:1 auf Hochtouren gelaufen war. Doch bis zum 2:0 (0:0) im Schwalm-Eder-Duell der Gruppenliga war Leiden angesagt.

Haldorf – „Geht das schon wieder los?“ dachten sich Trainer Kevin Schellberg und die lautstarken Fans des SC Edermünde. Denn gleich zwei Slapstick-Einlagen verhinderten eine komfortablere Führung. Kurz vor der Pause leistete sich Mengsbergs Leon Seitz einen Fehler, den Stanislaw Trailing bestrafte und Julian Bachmann das 1:0 auf dem Silbertablett servierte. Doch der 29-Jährige verstolperte den Ball zwei Meter vor dem Tor, so dass Schlussmann Fabian Mader noch entschärfen konnte (43.).

Bis dahin hatten Bachmann (33.) und Trailing (37.) Mader ordentlich geprüft, während Mengsberg durch Kevin Kutzner nach Rückpass von Maximilian Lecher nur eine Chance besaß (29.). Deutlich gefährlicher agierte Edermünde und belohnte sich durch Steffen Koch. Der spielende Abteilungsleiter drückte einen Abpraller nach einem Freistoß von Bachmann zum 1:0 über die Linie (59.). Dem das 2:0 hätte folgen müssen. Als Mader schon geschlagen war, hatte Robin Zadach im verwaisten Kasten nur noch Berkant Malakcioglu vor sich – und schoss den Verteidiger auf der Linie an (71.).

Kein Strafstoß für Mengsberg

Das hätte sich rächen können. Denn Kapitän Felix Riedemann übersah im Strafraum den aufgerückten Verteidiger Simon Luther und traf ihn am Fuß. Zum Entsetzen der Engelhainer ließ Schiedsrichter Paul Hohaus weiterlaufen. „Das war eine klassische Elfmetersituation. Ich hätte ihn gegeben“, gab sich Schellberg sportlich fair. Und freute sich darüber, dass sich Max Germeroth und Maximilian Just trotz Rückständen in den Dienst der – geschlossen agierenden – Mannschaft stellten.

Als weiterer Lichtblick saß der letztjährige Durchstarter Arne Schöfer erstmals wieder auf der Bank. Und bejubelte das entscheidende 2:0 durch Julian Bachmann nach einer Just-Flanke (87.). „Edermünde war griffiger und gedanklich schneller“, zollte Mengsbergs Pressesprecher Martin Kubitschko den Hausherren Respekt. Zu allem Überfluss für die Gäste musste Kapitän Janos Moll mit einer Zerrung raus und droht somit für das Spitzenspiel gegen Wabern (Sa. 17 Uhr) auszufallen. (sbs)

Die Statistik: SC Edermünde - TSV Mengsberg 2:0 (1:0). Edermünde: Ebert - Just, Riedemann, Koch, Germeroth - Trulsen (53. Kraus) - Bachmann, Wöllenstein (74. Körber) - Zadach (90. Yer), Andräß, Trailing (83. Linke). Mengsberg: Mader - Hagemeier, Luther, Malakcioglu, Weber - Moll (75. Schmidt), Seitz (54. Semin), Kutzner, Lecher - Krämer, Akarcay. SR: Paul Hohaus (Röllshausen). Z: 150. Tore: 1:0 Steffen Koch (59.), 2:0 Julian Bachmann (87.).