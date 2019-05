11. Burgwald-Triathlon: Wasser zu kalt, Schwimmen gestrichen

Wasser zu kalt: Das Schwimmen im Bottendorfer Teich - wie hier 2017 - muss in diesem Jahr ausfallen.

Bottendorf - Das viel zu kühle Maiwetter zwingt den TSV Bottendorf als Ausrichter des 11. Burgwald-Triathlons zum kurzfristigen Umplanen: Aus dem beliebten Dreikampf wird in diesem Jahr ein Zweikampf, ein sogenannter Duathlon.

Weil das Wasser im Bottendorfer Teich noch viel zu kalt ist, muss an diesem erstmals so frühen Termin 11. Mai die Disziplin Schwimmen entfallen. Diese Entscheidung gab Fabian Glaßl, Organisationschef bei den Bottendorfern, am Mittwoch bekannt.

„Mit 13,6 Grad ist das Wasser im See zu kalt, es müssten mindestens 14 Grad sein“, erläuterte Glaßl. Eine höhere Temperatur sei bis zum Wettkampftag am Samstag nicht mehr zu erwarten. So kurzfristig reagieren mussten die veranstaltungs-erfahrenen Bottendorfer bislang noch nicht – ein Novum.

In Absprache mit dem Hessischen Triathlon-Verband soll in Bottendorf nun für die Hessenligen ein sogenannter „Bike & Run“ aus den Disziplinen Radfahren und Laufen durchgeführt werden. Änderungen gibt es deshalb auch beim Zeitplan: Die Hessenligen werden nun ab 10 Uhr gestartet.

Aus der elften Auflage des originären Burgwald-Triathlons wird ein Duathlon, der am Samstag um 11 Uhr gestartet werden soll.

Nichts grundsätzlich Neues für die Bottendorfer also, denn einen Duathlon hatten sie im vergangenen Jahr bereits einmal im Angebot. Und sie waren schon mal Ausrichter der hessischen Duathlon-Meisterschaften auf der Kurzdistanz.

„Durch den Wegfall des Schwimmens haben wir viel zusätzliche Arbeit vor uns“, sagte Fabian Glaßl am Mittwoch. „Der Ablauf am Sportplatz im Start- und Zielbereich und in der Wechselzone ändert sich komplett. Auch der Zeitplan muss neu aufgestellt werden.“

Die gute Nachricht: Für den nun auf zwei Disziplinen reduzierten Burgwald-Triathlon 2019 kann noch nachgemeldet werden.

Trotz der kurzfristigen Streichung der Teildisziplin Schwimmen werden über 300 Sportler beim 11. Burgwald-Triathlon in Bottendorf erwartet. Das lässt die Zahl der bisherigen Anmeldungen vermuten. „Mit der Anzahl sind wir sehr zufrieden, insbesondere, weil wir erstmals Anfang Mai die Veranstaltung ausrichten“, sagt Abteilungsleiter Fabian Glaßl.

Erstmals werden in diesem Jahr die 1. und 2. Hessenliga der Damen und Herren dabei sein, die Vergabe dieser Rennen ist erneut ein großer Vertrauensbeweis des Verbands an die Bottendorfer Verantwortlichen.

Weitere und aktuelle Informationen zu den Wettbewerben gibt es im Internet auf www.burgwald-triathlon.de. (had/frg)