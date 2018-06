Hatzfeld/Eida hat in der Frankenberger A-Liga alle überrascht

Frankenberg. Mit den Spielern Nils Hoffmann (SG Rennertehausen/Battenfeld), Marco Specht (SG Laisa/Berghofen) und Daniel Dithmar (SG Oberes Edertal) sprachen wir darüber, was in der Frankenberger A-Liga zu erwarten ist.

Jetzt ist die Saison mit dem Relegations-Aus des TSV Bottendorf beendet. Wer sind die Gewinner der Saison? Wer die Verlierer? Was hat überrascht? Dazu haben wir uns nochmal mit den drei Spielern getroffen.

Gewinner

Da sind sich Nils Hoffmann, Marco Specht und Daniel Dithmar einig: Für sie sind der unbesiegte Meister Oberes Edertal und der Überraschungsdritte Hatzfeld/Eifa die Gewinner der Saison. „OE hat eine Top-Runde gespielt, besser geht’s nicht“, sagt Hoffmann. „Ich hätte selbst auch nicht gedacht, dass wir nach dem Abstieg mit neuem Trainer so eine Runde hinlegen“, sagt OE-Stürmer Dithmar. „Das ist der Verdienst der ganzen Mannschaft.“

Auch die SG Hatzfeld/Eifa, Zwölfter der Vorsaison, hatte keiner so weit oben auf dem Zettel. „Die haben sehr diszipliniert gespielt und uns zwei Mal geschlagen“, sagt Re/Ba-Abwehrchef Hoffmann.

Auch der TSV Bottendorf zählt zu den Gewinnern der Saison. Der Tabellenfünfte der Vorsaison sei verdient Zweiter geworden, finden die drei.

Verlierer

Für Daniel Dithmar ist Rennertehausen/Battenfeld trotz Platz vier einer der Verlierer. „Die waren für mich Mitfavorit, sind aber 19 Punkte hinter uns gelandet.“ Vor der Saison hatten 15 Vereine aus der Liga auf Re/Ba als Meister getippt, nur für auf Oberes Edertal.

„Wir haben ja keine schlechte Runde gespielt“, entgegnet Hoffmann. „Wir haben es aber nicht geschafft, das Niveau der letzten Saison mit 80 Punkten wieder zu erreichen.“ Dass Re/Ba viele Verletzte hatte und in der Rückrunde nie mit derselben Startelf spielen konnte, sei ein Grund, aber keine Ausrede. Trotzdem sei er nicht enttäuscht, sagt Hoffmann: „Wir sind Vierter in der Liga geworden und haben im Kreispokal und in der Halle das Finale erreicht.“

Für Marco Specht zählt auch Absteiger Ernsthausen/Münchhausen zu den Verlierern. „Dass Birkenbringhausen/Haine so klar abgestiegen ist, war aber keine Überraschung“, findet er. „Immerhin“, erinnert sich Dithmar, „hat Haine gegen uns und Bottendorf einen Punkt geholt.“

Überraschungen

Von Bromskirchen, das selbst Platz 5 als Saisonziel ausgegeben hatte, hätte unser Trio mehr erwartet. „Ich hätte nicht gedacht, dass die trotz des Weggangs der Tissen-Brüder etwas mit dem Abstieg zu tun haben“, sagt Specht, der auch Türkgücü Allendorf noch ein paar Plätze weiter oben erwartet hatte. Bei Rosenthal/Roda habe man gesehen, sagt Specht, „dass der Umbruch eingeleitet wurde und Leistungsträger der vergangenen Jahre nicht mehr dabei sind“.

Es gab aber auch positive Überraschungen: nämlich die Aufsteiger Geismar als 7. und Simtshausen/Asphe auf Platz 10. „Die haben eine super Saison gespielt, waren nirgends chancenlos“, sagt Specht.

Spieler der Saison

„Es gab diesmal keinen Spieler, der so herausragend war wie letzte Saison Jannik Günther“, sagt Daniel Dithmar. Der Stürmer hatte den TSV Gemünden mit 54 Toren zum Aufstieg geschossen. In dieser Saison war Marius Hirt von Re/Ba mit 32 Toren der beste Stürmer. „32 Tore sind super, das muss man erstmal schaffen“, lobt sein Teamkollege Nils Hoffmann. „Es nützt aber nichts, wenn einer das 5:0 schießt, aber in entscheidenden Spielen nicht trifft“, schränkt Daniel Dithmar ein, der mit 21 Toren die Nummer fünf der Torjägerliste war – hinter Moritz Kowalewski (Bottendorf, 27 Tore), Marco Zielinski (Geismar, 25) und Andreas Tissen (Bottendorf, 24).

Für Dithmar ist auch sein Torwart Sebastian Wack einer der Spieler der Saison. „Er hat nur 18 Tore in 30 Spielen kassiert. Ich glaube, das gab’s noch nie in der Kreisliga“, lobt Dithmar den hessenliga-erfahrenen Keeper. „Er hat bei uns auch die Elfmeter geschossen, weil kein anderer mehr getroffen hat.“

Trainer der Saison

Dass Oberes Edertal ohne Niederlage Meister wurde, daran hätten auch die Trainer Oliver Sprang und Sebastian Wack einen großen Anteil, sagt Daniel Dithmar. „Oli hat uns taktisch und spielerisch weitergebracht, er hat eine Spielidee und gute Ansprachen“, schwärmt der Stürmer.

Für Nils Hoffmann stechen die Trainer der ersten vier Teams in der Tabelle heraus: Daniel Pakura (Bottendorf), Oliver Ullmann (Hatzfeld/Eifa) und Andreas Schmalfuß (Re/Ba): „Die sind mit Akribie und Herzblut dabei“, sagt er.