A-Liga-Relegation: Röddenaus Reserve trifft auf Dodenau

Röddenau. Am Freitag (Anpfiff 19.30 Uhr) startet die Relegation zur Frankenberger Fußball-Kreisliga A. Hier empfängt in der ersten Partie der TSV Röddenau II den TSV Dodenau.

Beide Kontrahenten gehen mit einem Negativ-Erlebnis in diese Relegation. Der TSV Röddenau II verpasste es am letzten Spieltag, mit einem Sieg die Relegation noch zu vermeiden. Aber auch der TSV Dodenau schaffte es mit dem 3:3 bei der SG Eder II nicht, den Matchball zum direkten Aufstieg zu verwandeln, und musste den TSV Haubern auf dem Zielstrich noch an sich vorbei ziehen lassen. Es bleibt abzuwarten, welche der beiden Mannschaften diese Rückschläge besser verkraften wird.

Thomas Müller, Abteilungsleiter Fußball beim TSV Röddenau, erwartet auf jeden Fall einen starken und hoch motivierten Gegner. „Dodenau hat eine richtig gute Saison gespielt und mit Mario Guida einen echten Torjäger in seinen Reihen. Aber wir wollen uns nicht verstecken. Wir wollen vor heimischer Kulisse ein gutes Spiel abliefern und zeigen, dass man sportlich in die Kreisliga A gehört“, so Müller.

Seine Ansage lautet: „Wir wollen uns fürs Rückspiel eine gute Grundlage schaffen, denn auf dem Hartplatz in Dodenau wird es ein ganz schweres Spiel.“

Beim Gegner aus Dodenau war die Enttäuschung schon zu spüren, den direkten Aufstieg verpasst zu haben. Immerhin gab man in Viermünden eine 3:1-Führung noch aus der Hand und muss das Ziel die Rückkehr in die Kreisliga A jetzt über die Relegation in Angriff nehmen. Die Favoritenrolle sieht Marco Thomas, Trainer des TSV Dodenau, klar bei den Gastgebern. „Man muss mal abwarten, mit welcher Mannschaft Röddenau auflaufen wird. Da gibt es ja die Möglichkeit, dass Spieler des Gruppenligakaders für die Relegation spielberechtigt sind. Wir werden alles in die Waagschale werfen, um uns eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel auf dem Dodenauer Berg zu erhalten“, so Thomas weiter.

Dodenau hat alle Spieler an Bord und will versuchen, den Weg zurück in die Kreisliga A über die Relegation doch noch zu schaffen. Dort spielte der TSV Dodenau übrigens zuletzt in der Saison 2008/2009.

Von Michael Paulus