Wurfmeisterschaften: Athleten des TSV Frankenberg holen fünf Titel

Borken. Am Samstag fanden in Borken die nordhessischen Wurfmeisterschaften statt. Im Kugelstoß und Diskuswurf rangen die Athleten um die Titel.

Fünf Titel errangen die Athleten des TSV Frankenberg, dicht gefolgt vom TV Friedrichstein mit viermal Gold. Je zwei Siege verbuchten der TSV Korbach und der TV Willingen.

Weit über 200 Teilnehmer nutzten die guten Bedingungen zu einer ersten Standortbestimmung. Die heimischen Athleten bewiesen, dass die Frühform schon stimmt. 13 Siege heimsten sie insgesamt ein. Auffällig war, dass nicht nur alle Titel im Kugelstoßen und Diskuswurf erzielt wurden. Es gab auch gleich fünf Athleten, die einen Doppelsieg landeten.

Wurfmeisterschaften: Das sind die Siegerinnen

Bei den Jugendlichen gelang Isabel Cramer der Doppelschlag mit Siegen im Kugelstoß und Diskuswurf. Während sie sich in ihrer Paradedisziplin Diskus mit einem souveränen Sieg mit neuer Bestweite von 41,28 Metern auf den dritten Platz in der Deutschen Bestenliste geschoben hat, gab es im Kugelstoßen eines der spannendsten Duelle des Tages. Kim-Zoe Langendorf vom TSV Twiste lag fünf Versuche lang nur denkbar knapp mit ein paar Zentimetern hinter Isabel, der erst im letzten Versuch eine Steigerung auf die Siegesweite von 11,98 Meter gelang.

Im Diskuswurf ist Isabel mit einer guten Form aus dem Kadertrainingslager zurückgekommen. Der Schwerpunkt lag dort ebenfalls auf den 1,25 kg-Disken, die also etwas schwerer als das Wettkampfgewicht von einem Kilo sind. Der Feinschliff und das Gefühl für die Wettkampfgeräte wird dann ebenfalls im Trainingslager Mai gelegt, sodass man auch bei ihr weitere Steigerungen in der Saison erwarten kann.

Ziel ist es, bei den Deutschen Jugendmeisterschaften dann den vierten Platz aus dem Winter gegen eine Platzierung auf dem Podium zu tauschen.

Wurfmeisterschaften: Das sind die Sieger

Bei den gleichaltrigen Jungen gab es durch Marius Karges vom TV Friedrichstein die beste Tagesleistung der Veranstaltung. Im Diskuswurf verbesserte er seine Bestleistung aus dem Vorjahr um satte fünf Meter auf 55,68 Meter – eine deutsche Spitzenleistung.

Sein Vorsprung auf den Zweitplatzierten betrug mehr als 20 Meter. Im vergangenen Jahr haben nur drei Athleten weiter geworfen. Auch mit der Kugel gelang Marius ein souveräner Sieg. Mit neuer Bestweite von 15,43 Metern beherrschte er das Geschehen.

Trotz leichtem Handicap nicht zu schlagen

Patrizia Römer war im Kugelstoßen der Frauen nicht zu schlagen. Die deutsche Top-Ten-Athletin ging durch eine Muskelverletzung leicht gehandicapt an den Start und haderte mit ihrer Technik. Mit 13,91 Metern verfehlte sie ihr Ziel, weiter als im Winter zu stoßen. „Die Verletzung hat sie doch deutlich stärker behindert, als gedacht,“ so Trainer Michael Kollmar. „Ich hätte sie gar nicht starten lassen sollen, aber hinterher ist man immer schlauer.“ Wichtig sei jetzt, die Verletzung so schnell wie möglich auskurieren, „damit sie beim Saisonstart in Halle/Saale Ende Mai in guter Verfassung ist.“

Bei den Athletinnen der W 14 erzielte Emma Scholl vom TSV Frankenberg im Diskuswurf eine der besten Tagesleistungen. Mit 30,51 Metern überbot sie gleich im ersten Wettkampf die Kadernorm für den Landeskader. Heim- und Kadertrainer Michael Kollmar freute sich über die gute Leistung. Auch die zweitplatzierte Malia Siegfried erzielte mit 28,46 Metern eine hessische Spitzenleistung. Auch im Kugelstoßen konnte sie mit einem deutlichen Sieg und neuer Bestleistung von 10,58 m überzeugen. Fünf ihrer sechs Versuche hätten zum Sieg gereicht. (nh)