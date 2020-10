Wegen Corona zwei Wochen kein Fußball im Kreis Frankenberg

Eine zweiwöchige Pause, vom 24. Oktober bis zum 8. November, legt auch der Fußballkreis Frankenberg wegen der steigenden Coronazahlen ein. In dieser Zeit wird der Fußball-Spielbetrieb eingestellt.

Frankenberg - In der Kreisoberliga und den Kreisligen A, B und C wird bis mindestens 8. November kein Fußball gespielt. Das hatte der Marburger Kreisfußballwart Peter Schmidt am späten Freitagabend auch für Frankenberg mitgeteilt.

Von diesem Samstag (24. Oktober) an und vorerst bis zum 8. November finden in den Fußballkreisen Marburg, Biedenkopf, Dillenburg, Wetzlar und Frankenberg keine Spiele statt – betroffen sind alle Kreisligen sowie die Kreisoberligen Nord und West der Region Gießen/Marburg, ebenso Spielklassen bei den Frauen, Junioren und Juniorinnen.

„Mehr Aktuelles wird es nach der Verbandsvorstandssitzung an diesem Samstag geben“, teilte auch Frankenbergs Kreisfußballwart Jürgen Schicke am Freitag, 23. Oktober, mit.

Ob in Gruppenliga und Verbandsliga gespielt wird, ist am Freitagabend noch nicht entschieden worden. Der Regionalbeauftragte Gießen/Marburg, Jörg Wolf, werde sich an diesem Samstag mit den Vereinen „in Verbindung setzen, um die weiteren Schritte abzusprechen“, hieß es in der E-Mail Schmidts.

Außerdem gab Kreisjugendwart Rudolf Matter bekannt, dass an diesem Wochenende alle Juniorenspiele auf Kreisebene abgesetzt werden und darüber hinaus die Spiele der F- und G-Junioren für dieses Jahr komplett abgesetzt werden. frg/had